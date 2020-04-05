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Додаток "Дія" використовують
понад 2 млн українців -...

Додаток "Дія" використовують понад 2 млн українців -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 12:06

Додаток "Дія" використовують понад 2 млн українців -...

Пропонуємо до обговорення:
Через два місяці після запуску мобільного додатка "Дія" його завантажили 2 млн 25 тисяч громадян України.

Дивися повний текст Додаток \"Дія\" використовують понад 2 млн українців - Мінцифри.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 12:06

Не мешало бы навести статистику, сколько пользователей получили доступ к документам.
geosystem_vita
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 13:47

дия не работает, те дия есть, документов там НЕТ, а 2 млн попыталось...
grig90vic
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 14:44

Нечего тут ныть, нормальная штука, пользуюсь с первых дней - и права там и два техпаспорта. Фото на права они взяли с загранника ;)
Уже реально дважды на дороге пригодилось. Конечно, при этом документы лежали в кармане, но прикола ради предъявил полицейским экран с запущенной прогой. Один раз с планшета сканировали, а второй раз полицейский вообще достал из кармана смартфон (личный?!), сказал, что планшет лежит в машине и ему лень идти за ним. Оба раза показало мои документы и даже действующую страховку ОСАГО.
Лично мне норм, понравилась эта Дiя.
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 09:56

Re: Додаток

  LutsMan написав:Нечего тут ныть
Эта фраза как бы неуместна, это как если вас будут бить по голове, вы кричите полиция, полиция, а хулиган вам - нечего тут ныть :)
Что до мобильного приложения в частности. Я скачивал уже 2 раза, прав нет, стер, посему из статистики как минимум 2 скачивания можно отменить. Откровенно лажа это приложение, у кого поновее документы тем повезло, у кого по старее - "все в сад". То есть государство в телефоне у нас как бы не для всех. Причем мои права в базе светятся, но без фото, прошел верификацию, отфоткал свои права, мне подтвердили что все удачно ... ничего нет. Сказали ждать 10 дней, прождал. Сказали еще 7 дней ждать, прождал. В общем прошел месяц, в итоге говорят идите в сервисный центр выясняйте и нафига мне такое государство в смартфоне ?
Что я хочу сказать, как всегда наше государство облажалось только теперь в смартфоне.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 10:16

  Igorten написав:
  LutsMan написав:Нечего тут ныть
Эта фраза как бы неуместна, это как если вас будут бить по голове, вы кричите полиция, полиция, а хулиган вам - нечего тут ныть :)
Что до мобильного приложения в частности. Я скачивал уже 2 раза, прав нет, стер, посему из статистики как минимум 2 скачивания можно отменить. Откровенно лажа это приложение, у кого поновее документы тем повезло, у кого по старее - "все в сад".

Спасибо за очень важную информацию: не 2000к скачиваний, а 2000к.

Да -- начали с поддержки новых прав. Да поддержка старых -- не в приоритете.
Именно об этом и "хватит ныть" из поста выше. Мои права -- там есть. Права кучи друзей/коллег -- тоже есть.

И аналогия тут чуть другая: на мокром полу стоит табличка "осторожно мокрый пол"; человек подскальзывается; начинает возмущаться "не могли пол насухо вытереть, понаставили тут табличек".
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 10:30

Re: Додаток

  _hunter написав:Мои права -- там есть
Узнаю менталитет типичного украинца, мое есть, ну и все в порядке, на остальных ... :) Или мои налоги идут в какое то другое место в отличие от ваших ?

P.S. И вам спасибо за важную информацию что у вас и ваших друзей все хорошо ;) Я аж спать стал лучше :)
Востаннє редагувалось Igorten в Сер 08 кві, 2020 10:34, всього редагувалось 1 раз.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 10:33

  Igorten написав:
  _hunter написав:Мои права -- там есть
Узнаю менталитет типичного украинца, мое есть, ну и все в порядке, на остальных ... :)

Я там не только про себя писал, вроде.
Но да -- мнение меньшенства в современном мире никому особо не интересно (пока они не начинают на всех углах о себе напоминать и требовать какого-то особого отношения).
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 10:38

Re: Додаток

  _hunter написав:Но да -- мнение меньшенства

А откуда вы взяли что я в меньшинстве, или вы и ваши товарищи это некий показатель большинства ? У вас есть статистика сколько прав выдано против 2 млн скачиваний и сколько из скачиваний осталось в пользовании а сколько в пустую ? Еще раз, я очень рад за ваших друзей и вас лично, но государство и страна это нечто большее чем круг вашего общения.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 10:45

  Igorten написав:
  _hunter написав:Но да -- мнение меньшенства

А откуда вы взяли что я в меньшинстве,... У вас есть статистика сколько прав выдано ...

Есть. И вы ее даже можете посмотреть -- отношение отзывов. Но нужно вручную фильтровать чудаков вроде этого:
Idea is good. However, why QR code is generated only online. What to do if no internet around? This app will be useless without internet! Also registration only through 2 banks. I guess it isn't enough.
_hunter
 
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