Додано: Сер 08 кві, 2020 09:56

LutsMan написав: Нечего тут ныть Нечего тут ныть

Эта фраза как бы неуместна, это как если вас будут бить по голове, вы кричите полиция, полиция, а хулиган вам - нечего тут нытьЧто до мобильного приложения в частности. Я скачивал уже 2 раза, прав нет, стер, посему из статистики как минимум 2 скачивания можно отменить. Откровенно лажа это приложение, у кого поновее документы тем повезло, у кого по старее - "все в сад". То есть государство в телефоне у нас как бы не для всех. Причем мои права в базе светятся, но без фото, прошел верификацию, отфоткал свои права, мне подтвердили что все удачно ... ничего нет. Сказали ждать 10 дней, прождал. Сказали еще 7 дней ждать, прождал. В общем прошел месяц, в итоге говорят идите в сервисный центр выясняйте и нафига мне такое государство в смартфоне ?Что я хочу сказать, как всегда наше государство облажалось только теперь в смартфоне.