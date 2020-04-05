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Додано: Сер 08 кві, 2020 10:56
у меня сразу тоже было пусто, два раза подавал запрос через сайт "электронный документ водителя". Первый раз не нашли, я не то им МРЕО указал (хотя у меня в документа вообще не указано мрео) Мне в письме с 1-м отказом посоветовали какое МРЕО указать. Я указал нужное и только через недели две у меня всё появилось в ДИЕ.
Додано: Сер 08 кві, 2020 10:57
_hunter Да рейтинг 3,3 из 5, соотношение позитива к негативу 60 к 40 и это из тех кто скачал и из тех кто удосужился написать, я в упор не вижу тут большинства на 100% (вполне понятно что пишет и ставит оценки более молодое поколение соответственно и получившее права в более позднее время и даже при этом 60 к 40). Кстати что вам мама говорила когда вы 3-ку из школы приносили ? Или у вас уже N-бальная система была
Додано: Сер 08 кві, 2020 11:02
Я вам страшную тайну, похоже, открою (из школы, кстати) "большинство" это просто "больше". Про 100% я и не писал, вроде.
И как я уже писал -- в отзывах нужно неадекватов фильтровать в ручном режиме.
Додано: Сер 08 кві, 2020 11:11
Re: Додаток
Боже помоги Если бы 100% большинства то это уже не большинство Если не смогли понять что я подразумевал то я вам не доктор. Сидите фильтруйте, от этого суть не меняется, а именно отсутствие прав и неспособность государства их внести в базу, во вторых невнятная служба поддержки которая просто месяц морочила мне голову.
Додано: Сер 08 кві, 2020 11:17
Вообще фразы не понял. Свидель секты 146% проголосовавших?
Зачем подразумевать то, что можно сказать нормально?
Большинство -- 50%+1 минимум. Что непонятного?
Додано: Сер 08 кві, 2020 11:24
Все забудьте, спор ни о чем, то что я хотел сказать я сказал, ваше мнение для меня роли не играет и никому не поможет, а мой опыт установки может кому и пригодится, не будут по месяцу ждать у моря погоды.
Додано: Сер 08 кві, 2020 11:27
За ваш личный опыт установки -- низкий поклон всем форумом.
Ждать -- никто и не ждет, вроде: не работает? -- да и фиг с ним. Работает? -- ну и ок.
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