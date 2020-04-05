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Додаток "Дія" використовують понад 2 млн українців -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 10:56

у меня сразу тоже было пусто, два раза подавал запрос через сайт "электронный документ водителя". Первый раз не нашли, я не то им МРЕО указал (хотя у меня в документа вообще не указано мрео) Мне в письме с 1-м отказом посоветовали какое МРЕО указать. Я указал нужное и только через недели две у меня всё появилось в ДИЕ.
salov901
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 10:57

_hunter Да рейтинг 3,3 из 5, соотношение позитива к негативу 60 к 40 и это из тех кто скачал и из тех кто удосужился написать, я в упор не вижу тут большинства на 100% (вполне понятно что пишет и ставит оценки более молодое поколение соответственно и получившее права в более позднее время и даже при этом 60 к 40). Кстати что вам мама говорила когда вы 3-ку из школы приносили ? :) Или у вас уже N-бальная система была :)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 11:02

  Igorten написав:_hunter Да рейтинг 3,3 из 5, соотношение позитива к негативу 60 к 40 и это из тех кто скачал и из тех кто удосужился написать, я в упор не вижу тут большинства на 100%. Кстати что вам мама говорила когда вы 3-ку из школы приносили ? :) Или у вас уже N-бальная система была :)

Я вам страшную тайну, похоже, открою (из школы, кстати) "большинство" это просто "больше". Про 100% я и не писал, вроде.
И как я уже писал -- в отзывах нужно неадекватов фильтровать в ручном режиме.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 11:11

Re: Додаток

  _hunter написав:Я вам страшную тайну, похоже, открою (из школы, кстати) "большинство" это просто "больше". Про 100% я и не писал, вроде.
И как я уже писал -- в отзывах нужно неадекватов фильтровать в ручном режиме.


Боже помоги :) Если бы 100% большинства то это уже не большинство :) Если не смогли понять что я подразумевал то я вам не доктор. Сидите фильтруйте, от этого суть не меняется, а именно отсутствие прав и неспособность государства их внести в базу, во вторых невнятная служба поддержки которая просто месяц морочила мне голову.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 11:17

  Igorten написав:
  _hunter написав:Я вам страшную тайну, похоже, открою (из школы, кстати) "большинство" это просто "больше". Про 100% я и не писал, вроде.
И как я уже писал -- в отзывах нужно неадекватов фильтровать в ручном режиме.


Боже помоги :) Если бы 100% большинства то это уже не большинство :) Если не смогли понять что я подразумевал то я вам не доктор. Сидите фильтруйте, от этого суть не меняется, а именно отсутствие прав и неспособность государства их внести в базу, во вторых невнятная служба поддержки которая просто месяц морочила мне голову.

Вообще фразы не понял. Свидель секты 146% проголосовавших? :shock:
Зачем подразумевать то, что можно сказать нормально? :roll:
Большинство -- 50%+1 минимум. Что непонятного?
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 11:24

Все забудьте, спор ни о чем, то что я хотел сказать я сказал, ваше мнение для меня роли не играет и никому не поможет, а мой опыт установки может кому и пригодится, не будут по месяцу ждать у моря погоды.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 11:27

  Igorten написав:Все забудьте, спор ни о чем, то что я хотел сказать я сказал, ваше мнение для меня роли не играет и никому не поможет, а мой опыт установки может кому и пригодится, не будут по месяцу ждать у моря погоды.

За ваш личный опыт установки -- низкий поклон всем форумом.
Ждать -- никто и не ждет, вроде: не работает? -- да и фиг с ним. Работает? -- ну и ок.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 11:37

_hunter За ваши личные деньги любой каприз, за государственные уж извольте. Ну побили вас хулиганы, полиции пофиг ну и ладно, не повезло ;)
И у вас что мания величия, что вы за весь форум расписались ?
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 12:09

  Igorten написав:_hunter За ваши личные деньги любой каприз, за государственные уж извольте. Ну побили вас хулиганы, полиции пофиг ну и ладно, не повезло ;)
И у вас что мания величия, что вы за весь форум расписались ?

Если это вам так важно -- ок -- от всего форума низкий поклон забераю -- берите только мой. :lol:

Тут вопрос к подаче информации вообще: писать о проблемах приложения на вообще постороннем форуме -- несколько странно. С таким же успехом на заборе можно было написать -- "Дия не работает."
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 12:12

_hunter Как вам угодно :) Может ширше глянуть, к чему эта статистика на финансовом форуме ;)
Igorten
 
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  #<12
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