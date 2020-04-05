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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 09 кві, 2020 22:05
Igorten
Я Вас правильно понял - нужно было не открывать свободную загрузку этого приложения пока все-все-все водительские удостоверения не найдут, оцифруют, свяжут со свежими документами/фотографиями и тогда уже, наконец-то, потратив лет 10 на сизифов труд, только потом открывать приложение, чтобы КАЖДЫЙ, кто его скачал мог на найти свои драгоценные "права". Да ?
PS: Вы в жизни хоть раз внедряли сложный продукт, сложнее чем "Hello, world!" ?
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LutsMan
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 09:44
LutsMan написав:Igorten
Я Вас правильно понял - нужно было не открывать свободную загрузку этого приложения пока все-все-все водительские удостоверения не найдут, оцифруют, свяжут со свежими документами/фотографиями и тогда уже, наконец-то, потратив лет 10 на сизифов труд, только потом открывать приложение, чтобы КАЖДЫЙ, кто его скачал мог на найти свои драгоценные "права". Да ?
PS: Вы в жизни хоть раз внедряли сложный продукт, сложнее чем "Hello, world!" ?
Та там ситуация из разряда "обидели мышку -- ... в норку" -- вот и пишет бедолага на каждом "заборе"...
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_hunter
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