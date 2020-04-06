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У Києві повністю завершився
опалювальний сезон

У Києві повністю завершився опалювальний сезон
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 15:53

  EKO написав:Так а что, надо было дальше топить при +20?
Тогда бы тут обратное писали про то, какого рожна топят "летом"? :roll:
Конкретно в Киеве отключать надо было еще на пару дней раньше, по моему мнению. Но и так нормально.

У нас топят вовсю, сейчас +23 на улице. Рагулям нормально. :mrgreen:
п.с. По хорошему можно было поддерживать на ночь весь март. А не насчитать за 60кв.м 2К в марте так же, как в феврале, который холодом тоже не блистал.
В эту страну нужно ездить на экскурсию. :mrgreen:
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ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 15:54

Re: У Києві повністю завершився опалювальний сезон

Ой - та нема про що взагалі говорити . На тиждень раніше при достатньо теплій погоді ... Ще й половина , якщо не більше народу дома сидить і гріє примішення власним організмом ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 16:21

Правильно відключили, та можна було і 4-го числа відключити.
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Гірше Шмигаля може бути тільки Шмигаль - 2.
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 19:20

  Puente написав:Ой - та нема про що взагалі говорити . На тиждень раніше при достатньо теплій погоді ... Ще й половина , якщо не більше народу дома сидить і гріє примішення власним організмом ...

понимаете в чем дело - смысл отопления то как раз в том чтобы не греть помещение своим телом иначе в процессе это тело остывает, а пойти на улицу и посидеть на солнышке на скамейке нельзя - ибо карантин. Не всем повезло жить на солнечной стороне, а на северной - в квартирах станет некомфортно находится.
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RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 20:36

Re: У Києві повністю завершився опалювальний сезон

RomanTik написав:
  Puente написав:Ой - та нема про що взагалі говорити . На тиждень раніше при достатньо теплій погоді ... Ще й половина , якщо не більше народу дома сидить і гріє примішення власним організмом ...

понимаете в чем дело - смысл отопления то как раз в том чтобы не греть помещение своим телом иначе в процессе это тело остывает, а пойти на улицу и посидеть на солнышке на скамейке нельзя - ибо карантин. Не всем повезло жить на солнечной стороне, а на северной - в квартирах станет некомфортно находится.
Может, для вас и летом отопление включать?
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 21:13

  EKO написав:
  ruvex написав:
Это не важно, как еще заработать на оставшихся?
Погода не показатель, брей лоха.

Так а что, надо было дальше топить при +20?
Тогда бы тут обратное писали про то, какого рожна топят "летом"? :roll:
Конкретно в Киеве отключать надо было еще на пару дней раньше, по моему мнению. Но и так нормально.

У народа всегда все плохо и не так. Поэтому нужно меньше обращать внимание на нытье примитивного большинства и руководствоваться здравым смыслом и думать о завтрашнем дне. Мы не такая богатая страна, чтобы жечь газ при такой относительно теплой погоде за окном. Кому ночью холодно, возьмёт одеяло или обогреватель. А не топить весь город/страну.
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 23:36

Faceless, отвечу вашими же словами - можете и зимой обходиться без отопления если есть такое желание ))).
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RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 10:35

  RomanTik написав:Faceless, отвечу вашими же словами - можете и зимой обходиться без отопления если есть такое желание ))).

Этой зимой, пожалуй, мог бы. Но в данном случае это вы возмущаетесь, почему отопление отключили всем, раз вы один мерзнете в квартире на северной стороне при +20 днем на улице
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 11:03

Вообще, под утро прохладненько, но тратить деньги в пустую нет смысла.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 12:47

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в упор не вижу +20, зато -1 ночью - вижу. А вам если жарко - можете спать на балконе.
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RomanTik
 
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