У Києві повністю завершився опалювальний сезон

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EKO написав:Так а что, надо было дальше топить при +20? Тогда бы тут обратное писали про то, какого рожна топят "летом"? Конкретно в Киеве отключать надо было еще на пару дней раньше, по моему мнению. Но и так нормально.
У нас топят вовсю, сейчас +23 на улице. Рагулям нормально. п.с. По хорошему можно было поддерживать на ночь весь март. А не насчитать за 60кв.м 2К в марте так же, как в феврале, который холодом тоже не блистал. В эту страну нужно ездить на экскурсию.
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Puente написав:Ой - та нема про що взагалі говорити . На тиждень раніше при достатньо теплій погоді ... Ще й половина , якщо не більше народу дома сидить і гріє примішення власним організмом ...
понимаете в чем дело - смысл отопления то как раз в том чтобы не греть помещение своим телом иначе в процессе это тело остывает, а пойти на улицу и посидеть на солнышке на скамейке нельзя - ибо карантин. Не всем повезло жить на солнечной стороне, а на северной - в квартирах станет некомфортно находится.
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Puente написав:Ой - та нема про що взагалі говорити . На тиждень раніше при достатньо теплій погоді ... Ще й половина , якщо не більше народу дома сидить і гріє примішення власним організмом ...
понимаете в чем дело - смысл отопления то как раз в том чтобы не греть помещение своим телом иначе в процессе это тело остывает, а пойти на улицу и посидеть на солнышке на скамейке нельзя - ибо карантин. Не всем повезло жить на солнечной стороне, а на северной - в квартирах станет некомфортно находится.
ruvex написав: Это не важно, как еще заработать на оставшихся? Погода не показатель, брей лоха.
Так а что, надо было дальше топить при +20? Тогда бы тут обратное писали про то, какого рожна топят "летом"? Конкретно в Киеве отключать надо было еще на пару дней раньше, по моему мнению. Но и так нормально.
У народа всегда все плохо и не так. Поэтому нужно меньше обращать внимание на нытье примитивного большинства и руководствоваться здравым смыслом и думать о завтрашнем дне. Мы не такая богатая страна, чтобы жечь газ при такой относительно теплой погоде за окном. Кому ночью холодно, возьмёт одеяло или обогреватель. А не топить весь город/страну.