30% респондентів вказали, що їхні компанії вже почали втрачати клієнтів/проєкти.
Дивися повний текст Що українські IT-фахівці думають про карантин: у 27% зросли зарплати, але 52% бояться втратити роботу (дослідження).
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Додано: Сер 08 кві, 2020 14:30
Що українські IT-фахівці думають про карантин: у 27%...
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Дивися повний текст Що українські IT-фахівці думають про карантин: у 27% зросли зарплати, але 52% бояться втратити роботу (дослідження).
Додано: Сер 08 кві, 2020 14:34
52% бояться втратити роботу? Дуже дивно. Донедавна в нас скрізь кричали, що вайтішніків у нас мало, їх треба якомога більше, що Україна стане великою вайті-нацією і завдяки невтомним працівникам клавіатури і монітору підніме свою економіку до захмарних височин. Здавалося б, як за таких умов можна втратити роботу? А тут не минуло і 2х тижнів карантину, як на тобі, маєш.
Додано: Сер 08 кві, 2020 14:57
Для меня особо ничего не поменялось - клавиатура и монитор дома, клавиатура и монитор на работе ... Нехватает немного живого общения с коллегами.
Додано: Сер 08 кві, 2020 15:57
тоже считаю что у gamedev только все улучшилось, так что кто потерял работу бегом в геймдев, "карантин" т.е сидение людей компами это уже похоже навсегда
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