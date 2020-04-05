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Що українські IT-фахівці
думають про карантин: у 27%...

Що українські IT-фахівці думають про карантин: у 27%...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 14:30

Що українські IT-фахівці думають про карантин: у 27%...

Пропонуємо до обговорення:
30% респондентів вказали, що їхні компанії вже почали втрачати клієнтів/проєкти.

Дивися повний текст Що українські IT-фахівці думають про карантин: у 27% зросли зарплати, але 52% бояться втратити роботу (дослідження).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 14:34

52% бояться втратити роботу? Дуже дивно. Донедавна в нас скрізь кричали, що вайтішніків у нас мало, їх треба якомога більше, що Україна стане великою вайті-нацією і завдяки невтомним працівникам клавіатури і монітору підніме свою економіку до захмарних височин. Здавалося б, як за таких умов можна втратити роботу? А тут не минуло і 2х тижнів карантину, як на тобі, маєш.
NetSerpent
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 14:57

Для меня особо ничего не поменялось - клавиатура и монитор дома, клавиатура и монитор на работе ... Нехватает немного живого общения с коллегами.
hlaaluu
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 15:57

тоже считаю что у gamedev только все улучшилось, так что кто потерял работу бегом в геймдев, "карантин" т.е сидение людей компами это уже похоже навсегда
spread
 
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