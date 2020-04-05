Що українські IT-фахівці думають про карантин: у 27%...
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halyapet написав:Усі айтішники неминуче постраждають від світового карантину, без спаду економіки тут ніяк, а усі працюють на реальну економіку. Ті, що так не думають, просто дуже вузько мислять, тільки "під своїм носом", і впринципі не можуть бути хорошими програмістами.
Будем вас развлекать в период карантина. Люди стали больше сидеть в интернете. Нужно просто найти чем вас занять и за что вы готовы платить. На онлайн-игры будем подсаживать, на чтение новостей, сайты для онлайн-общения, чтоб одиночки сами с ума не посходили. Вообщем, будем придумывать для вас онлайн-развлечения за ваши деньги. Конечно, в период полной перестройки мира, будет поначалу не просто, пока не найдём за что вы готовы платить
halyapet написав:Усі айтішники неминуче постраждають від світового карантину
Не все. Увы. В сонях и других гемдевах - увеличенный спрос. ZOOM вырос в акциях. Все кто двигал онлайн образование - ныне на коне. ИТ разное бывает. Да. Я связан с провайдерством. Выручка выросла на 30%. Это заробитчане по селам вернулись+начали брать пакеты с ТВ.
uaprofi написав:у ИТ долгое время была ЗП надудая как мыльный пузырь пора им переходить в реал
Говно вопрос. Интеренет не есть продукт первой необходимости. Просто как маршрутки отпадет интернет. Что делать будете? Если завтра вы не сможете позвонить по скайпу, сделать конференцию в ZOOM, включить мультик с ютуба деткам? А? Да вы любые бабки залатите за эту иглу. Мир изменился. Увы и ах. И те кто сидел "на попе ровно" и не думал об онлайне - сейчас сосут тунца.