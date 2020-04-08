Що українські IT-фахівці думають про карантин: у 27%...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
halyapet написав:Усі айтішники неминуче постраждають від світового карантину
Не все. Увы. В сонях и других гемдевах - увеличенный спрос. ZOOM вырос в акциях. Все кто двигал онлайн образование - ныне на коне. ИТ разное бывает. Да. Я связан с провайдерством. Выручка выросла на 30%. Это заробитчане по селам вернулись+начали брать пакеты с ТВ.
uaprofi написав:у ИТ долгое время была ЗП надудая как мыльный пузырь пора им переходить в реал
Говно вопрос. Интеренет не есть продукт первой необходимости. Просто как маршрутки отпадет интернет. Что делать будете? Если завтра вы не сможете позвонить по скайпу, сделать конференцию в ZOOM, включить мультик с ютуба деткам? А? Да вы любые бабки залатите за эту иглу. Мир изменился. Увы и ах. И те кто сидел "на попе ровно" и не думал об онлайне - сейчас сосут тунца.
halyapet написав:Усі айтішники неминуче постраждають від світового карантину
Не все. Увы. В сонях и других гемдевах - увеличенный спрос. ZOOM вырос в акциях. Все кто двигал онлайн образование - ныне на коне. ИТ разное бывает. Да. Я связан с провайдерством. Выручка выросла на 30%. Это заробитчане по селам вернулись+начали брать пакеты с ТВ.
uaprofi написав:у ИТ долгое время была ЗП надудая как мыльный пузырь пора им переходить в реал
Говно вопрос. Интеренет не есть продукт первой необходимости. Просто как маршрутки отпадет интернет. Что делать будете? Если завтра вы не сможете позвонить по скайпу, сделать конференцию в ZOOM, включить мультик с ютуба деткам? А? Да вы любые бабки залатите за эту иглу. Мир изменился. Увы и ах. И те кто сидел "на попе ровно" и не думал об онлайне - сейчас сосут тунца.
Мир постоянно меняется. И то что вам сегодня кажется востребованным, стабильным и доходным, завтра может изменится кардинально. Для примера: Укртелеком, лазерные диски, нефть-газ, ... . Так и с интернетом. Ну отпадет он, ну помучаетесь пару тройку недель-месяцев и найдете другую альтернативу применения своих сил.
Кузя, если вдруг пропадет инет, то внезапно пропадет и связь и банковская сфера и много еще привычных и необходимых вещей. Так что это заметят все и последствия будут катастрофические. Но вероятность пропадания его крайне мала (и это хорошо) - т.к. он и создавался для функционирования в условиях ядерной войны.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n
RomanTik написав:Кузя, если вдруг пропадет инет, то внезапно пропадет и связь и банковская сфера и много еще привычных и необходимых вещей. Так что это заметят все и последствия будут катастрофические. Но вероятность пропадания его крайне мала (и это хорошо) - т.к. он и создавался для функционирования в условиях ядерной войны.
Вот это как раз и заставляет задуматься. Скоро сходить на горшок нельзя будет без интернета. А он сильно зависит от энергетики и каналов связи. Вспышка на Солнце (или еще что) и все ваши унитазы уже не работают. Да и от вирусов и хакерских атак он не застрахован. И что - крах, кризис, самолеты начнут падать, как обещали в 2000г.
Но я в предыдущем сообщении говорил не об интернете вообще, а об отдельно взятом человеке, который якобы не будет знать что делать, если конкретно у него исчезнет интернет. Неоднократно наблюдал (более лет 20 назад) когда у людей ломался телевизор. Первые две-три недели они бегали по потолку, готовы были заплатить любые деньги за ремонт телевизора. Но если за это время его не удавалось отремонтировать, они успокаивались и находили другие занятия, не менее интересные. Поэтому далеко не все будут "сосать тунца", как утверждал автор предыдущего поста.