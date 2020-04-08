Що українські IT-фахівці думають про карантин: у 27%...

Додано: Вів 14 кві, 2020 10:14

RomanTik написав: Кузя, если вдруг пропадет инет, то внезапно пропадет и связь и банковская сфера и много еще привычных и необходимых вещей. Так что это заметят все и последствия будут катастрофические. Но вероятность пропадания его крайне мала (и это хорошо) - т.к. он и создавался для функционирования в условиях ядерной войны. , если вдруг пропадет инет, то внезапно пропадет и связь и банковская сфера и много еще привычных и необходимых вещей. Так что это заметят все и последствия будут катастрофические. Но вероятность пропадания его крайне мала (и это хорошо) - т.к. он и создавался для функционирования в условиях ядерной войны.

Вот это как раз и заставляет задуматься. Скоро сходить на горшок нельзя будет без интернета. А он сильно зависит от энергетики и каналов связи. Вспышка на Солнце (или еще что) и все ваши унитазы уже не работают.Да и от вирусов и хакерских атак он не застрахован. И что - крах, кризис, самолеты начнут падать, как обещали в 2000г.Но я в предыдущем сообщении говорил не об интернете вообще, а об отдельно взятом человеке, который якобы не будет знать что делать, если конкретно у него исчезнет интернет. Неоднократно наблюдал (более лет 20 назад) когда у людей ломался телевизор. Первые две-три недели они бегали по потолку, готовы были заплатить любые деньги за ремонт телевизора. Но если за это время его не удавалось отремонтировать, они успокаивались и находили другие занятия, не менее интересные. Поэтому далеко не все будут "сосать тунца", как утверждал автор предыдущего поста.