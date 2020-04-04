RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Кабмін пропонує організувати
зняття грошей з карток у...

Кабмін пропонує організувати зняття грошей з карток у...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 16:26

Кабмін пропонує організувати зняття грошей з карток у...

Пропонуємо до обговорення:
Таку пропозицію на засіданні 8 квітня уряд попередньо підтримав з можливістю доопрацювати протягом двох діб.

Дивися повний текст Кабмін пропонує організувати зняття грошей з карток у касах магазинів.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94550
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 16:27

это бред... получать уже полученное - просто научите людей пользоваться картами
Tamagoch
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3044
З нами з: 03.02.13
Подякував: 305 раз.
Подякували: 312 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 16:41

Re: Кабмін пропонує організувати зняття грошей з карток у...

Ага, снять наличные в кассе магазина и ими же расплатиться в этой же кассе :)
avk
 
Повідомлень: 923
З нами з: 20.03.10
Подякував: 52 раз.
Подякували: 91 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: avk і 12 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Кабмін зобов’язав магазини і банки видавати відвідувачам... 1, 2, 3, 4
R2 » Суб 04 кві, 2020 01:19
30 2419
Переглянути останнє повідомлення
Нед 05 кві, 2020 08:42
vitaliy_berdinskikh
Кабмін встановив коефіцієнт індексації пенсій
R2 » Суб 04 кві, 2020 14:53
1 453
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 кві, 2020 14:53
eredin38
Кабмін розробляє кілька сценаріїв виходу з кризи,...
R2 » П'ят 03 кві, 2020 12:24
2 99
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 03 кві, 2020 16:31
Ірина_

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (15807)
08.04.2020 16:25
EximBonus Bot (1400)
08.04.2020 16:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.