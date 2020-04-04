Таку пропозицію на засіданні 8 квітня уряд попередньо підтримав з можливістю доопрацювати протягом двох діб.
Дивися повний текст Кабмін пропонує організувати зняття грошей з карток у касах магазинів.
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Додано: Сер 08 кві, 2020 16:26
Кабмін пропонує організувати зняття грошей з карток у...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін пропонує організувати зняття грошей з карток у касах магазинів.
Додано: Сер 08 кві, 2020 16:27
это бред... получать уже полученное - просто научите людей пользоваться картами
Додано: Сер 08 кві, 2020 16:41
Re: Кабмін пропонує організувати зняття грошей з карток у...
Ага, снять наличные в кассе магазина и ими же расплатиться в этой же кассе
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