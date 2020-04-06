Про це повідомив глава «Укравтодору» Олександр Кубрак.
Дивися повний текст В Україні почали використовувати шлаковий щебінь для ремонту доріг.
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 09:48
В Україні почали використовувати шлаковий щебінь для...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні почали використовувати шлаковий щебінь для ремонту доріг.
Додано: П'ят 10 кві, 2020 09:48
Зачем? Если везде, кроме Донецкой чистый гранит в таких количествах, что дешевле шлака.
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