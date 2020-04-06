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В Україні почали використовувати
шлаковий щебінь для...

В Україні почали використовувати шлаковий щебінь для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 09:48

В Україні почали використовувати шлаковий щебінь для...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив глава «Укравтодору» Олександр Кубрак.

Дивися повний текст В Україні почали використовувати шлаковий щебінь для ремонту доріг.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 09:48

Зачем? Если везде, кроме Донецкой чистый гранит в таких количествах, что дешевле шлака.
arheops
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 10:02

  arheops написав:Зачем? Если везде, кроме Донецкой чистый гранит в таких количествах, что дешевле шлака.

если об этом говорит ворьё с Укравтодора то значит они с этого что-то имеют.
unicdima
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