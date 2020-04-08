RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Як довго українці
протягнуть без грошей

Як довго українці протягнуть без грошей
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 19:14

Як довго українці протягнуть без грошей

Пропонуємо до обговорення:
Мережі супермаркетів погодилися на час карантину знизити ціни на продукти - після того, як підняли їх на деякі види товарів вдвічі і потрапили в поле зору Антимонопольного комітету.

Дивися повний текст Як довго українці протягнуть без грошей.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94736
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 19:15

24 апреля нужно закончить карантин полностью и затем вернуть все как было прежде без ограничений!!!! Достал уже карантин хоть с деньгами хоть без!!!!!
sohor2000
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 19.04.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 22:10

Новый дивный мир, без зарплаты и возросшими ценами!
straponesa
Аватар користувача
 
Повідомлень: 112
З нами з: 12.03.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 22:20

  sohor2000 написав:24 апреля нужно закончить карантин полностью и затем вернуть все как было прежде без ограничений!!!! Достал уже карантин хоть с деньгами хоть без!!!!!

Кого должно волновать твое мнение?
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3414
З нами з: 19.09.10
Подякував: 588 раз.
Подякували: 693 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 23:00

  sohor2000 написав:24 апреля нужно закончить карантин полностью и затем вернуть все как было прежде без ограничений!!!! Достал уже карантин хоть с деньгами хоть без!!!!!

24 апреле карантин как раз имеет смысл усилить и даже возможно ввести ЧП чтобы у полиции были реальные рычаги воздействия на ситуацию.
Mind the gap.
  • UK рахунок в Monzo https://join.monzo.com/r/kz909qb
  • UK рахунок в TransferWise https://transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
  • UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 567
З нами з: 06.08.19
Подякував: 119 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 23:03

  vitaliy_berdinskikh написав:24 апреле карантин как раз имеет смысл усилить и даже возможно ввести ЧП чтобы у полиции были реальные рычаги воздействия на ситуацию.



согласен на 100%...очень хочу ошибаться, но скорее всего после 26.04. будет резкий рост заболевших COVID-19
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1604
З нами з: 21.03.14
Подякував: 5 раз.
Подякували: 499 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 01:42

Re: Як довго українці протягнуть без грошей

карантин закончится 11 мая может 12-ого , не благодарите.
https://www.youtube.com/watch?v=ZWR2R6SNnd4 а вам что больше нравиться швабра или что-то другое ?
Прошу распространить, лайк дизлайк подписка и злобный комментарий приветствуются .
yama
 
Повідомлень: 2213
З нами з: 12.08.17
Подякував: 4156 раз.
Подякували: 429 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 03:17

просто закрыть атб.... всех остальных оштрафовать на месячную выручку и все будет ок
shkarapet
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2076
З нами з: 11.09.09
Подякував: 15 раз.
Подякували: 224 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 08:17

  yama написав:карантин закончится 11 мая может 12-ого , не благодарите.
2021 года? :D
Mind the gap.
  • UK рахунок в Monzo https://join.monzo.com/r/kz909qb
  • UK рахунок в TransferWise https://transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
  • UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 567
З нами з: 06.08.19
Подякував: 119 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 23 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Українці можуть отримати кредит від Moneyveo через...
R2 » П'ят 17 кві, 2020 14:34
1 171
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 кві, 2020 14:34
xxicenturies
Українці на карантині: як заощаджують та скільки...
R2 » Чет 16 кві, 2020 15:15
4 586
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 кві, 2020 11:51
slavaslava22111980
Українці повертають гроші до банків — НБУ (відео)
R2 » П'ят 10 кві, 2020 15:50
9 740
Переглянути останнє повідомлення
Суб 11 кві, 2020 17:22
hikkolass

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.