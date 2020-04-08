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Як довго українці протягнуть без грошей
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 19 кві, 2020 19:14
Пропонуємо до обговорення:
Мережі супермаркетів погодилися на час карантину знизити ціни на продукти - після того, як підняли їх на деякі види товарів вдвічі і потрапили в поле зору Антимонопольного комітету.
Дивися повний текст Як довго українці протягнуть без грошей
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R2
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Додано: Нед 19 кві, 2020 19:15
24 апреля нужно закончить карантин полностью и затем вернуть все как было прежде без ограничений!!!! Достал уже карантин хоть с деньгами хоть без!!!!!
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sohor2000
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Додано: Нед 19 кві, 2020 22:10
Новый дивный мир, без зарплаты и возросшими ценами!
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straponesa
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Додано: Нед 19 кві, 2020 22:20
sohor2000 написав:
24 апреля нужно закончить карантин полностью и затем вернуть все как было прежде без ограничений!!!! Достал уже карантин хоть с деньгами хоть без!!!!!
Кого должно волновать твое мнение?
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BIGor
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Додано: Нед 19 кві, 2020 23:00
sohor2000 написав:
24 апреля нужно закончить карантин полностью и затем вернуть все как было прежде без ограничений!!!! Достал уже карантин хоть с деньгами хоть без!!!!!
24 апреле карантин как раз имеет смысл усилить и даже возможно ввести ЧП чтобы у полиции были реальные рычаги воздействия на ситуацию.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Нед 19 кві, 2020 23:03
vitaliy_berdinskikh написав:
24 апреле карантин как раз имеет смысл усилить и даже возможно ввести ЧП чтобы у полиции были реальные рычаги воздействия на ситуацию.
согласен на 100%...очень хочу ошибаться, но скорее всего после 26.04. будет резкий рост заболевших COVID-19
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
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antikkristall
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Додано: Пон 20 кві, 2020 01:42
карантин закончится 11 мая может 12-ого , не благодарите.
https://www.youtube.com/watch?v=ZWR2R6SNnd4 а вам что больше нравиться швабра или что-то другое ?
Прошу распространить, лайк дизлайк подписка и злобный комментарий приветствуются .
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yama
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Додано: Пон 20 кві, 2020 03:17
просто закрыть атб.... всех остальных оштрафовать на месячную выручку и все будет ок
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shkarapet
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Додано: Пон 20 кві, 2020 08:17
yama написав:
карантин закончится 11 мая может 12-ого , не благодарите.
2021 года?
Mind the gap.
- UK рахунок в Monzo https://join.monzo.com/r/kz909qb
- UK рахунок в TransferWise https://transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
- UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
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vitaliy_berdinskikh
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