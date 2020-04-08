Як довго українці протягнуть без грошей

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В год от ОРВИ умирает до 650 000 человек. От короновируса умерло за 1 квартал 2020 года около 150 000 человек ( в годовом исчислении те же 600 000 человек). И это при том, что короновирус делают причиной смерти да же там где куча других заболеваний. Эта раздутая паника явно кому-то нужна. Но судя по комментам люди любят разные ограничения и чтобы с ними пожестче.
LOKY написав:В год от ОРВИ умирает до 650 000 человек. От короновируса умерло за 1 квартал 2020 года около 150 000 человек ( в годовом исчислении те же 600 000 человек). И это при том, что короновирус делают причиной смерти да же там где куча других заболеваний. Эта раздутая паника явно кому-то нужна. Но судя по комментам люди любят разные ограничения и чтобы с ними пожестче.
Эксперт-эпидемиолог? Чего же эпидемиология и медицина у нас в стране на нулевом уровне, если столько экспертов по вирусам?
LOKY написав:В год от ОРВИ умирает до 650 000 человек. От короновируса умерло за 1 квартал 2020 года около 150 000 человек ( в годовом исчислении те же 600 000 человек). И это при том, что короновирус делают причиной смерти да же там где куча других заболеваний. Эта раздутая паника явно кому-то нужна. Но судя по комментам люди любят разные ограничения и чтобы с ними пожестче.
Эксперт-эпидемиолог? Чего же эпидемиология и медицина у нас в стране на нулевом уровне, если столько экспертов по вирусам?
Советую посмотреть передачи, ролики эпидемиологов, вирусологов, которые рассказывают об уровне нашей медицины и о том, в какую задницу ее загнали. Заодно глянуть рекомендации ВОЗ и сравнить с теми мероприятиями, которые принимает наше правительство не советуясь с докторами. И для начала, что-то вообще узнать прежде чем лезть и вставлять свои пять копеек.