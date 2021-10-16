ДПС нагадала, що громадяни можуть скористатися правом на податкову знижку.
Дивися повний текст Як отримати податкову знижку не виходячи з дому.
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Додано: Вів 21 кві, 2020 08:24
Як отримати податкову знижку не виходячи з дому
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як отримати податкову знижку не виходячи з дому.
Додано: Вів 21 кві, 2020 08:24
"К поданной декларации для получения налоговой скидки подкрепляются сканкопии документов." - дьявол спрятался в деталях, дижитализация 21 века. Особенно насмешило, что нужно приложить копию справки с ИНН
Додано: П'ят 12 бер, 2021 16:53
Доброго дня, шановні відвідувачі сайту. Підкажіть будь-ласка як оформити в ел.кабінеті податкову знижку на навчання?
Додано: Пон 29 бер, 2021 11:56
Потраченно уйма времени оформить налоговую скидку на обучени
hlazkovaanastasiia
В электронном кабинете так и не нашел возможности оформить налоговую скидку на обучение. Документы все собрал, а в самой налоговой сказали приходите месяца через два, а то они сильно заняты сейчас жуть
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