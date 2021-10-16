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Як отримати податкову
знижку не виходячи з дому

Як отримати податкову знижку не виходячи з дому
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2020 08:24

Як отримати податкову знижку не виходячи з дому

Пропонуємо до обговорення:
ДПС нагадала, що громадяни можуть скористатися правом на податкову знижку.

Дивися повний текст Як отримати податкову знижку не виходячи з дому.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2020 08:24

"К поданной декларации для получения налоговой скидки подкрепляются сканкопии документов." - дьявол спрятался в деталях, дижитализация 21 века. Особенно насмешило, что нужно приложить копию справки с ИНН
o_talavas
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Повідомлення Додано: П'ят 12 бер, 2021 16:53

Доброго дня, шановні відвідувачі сайту. Підкажіть будь-ласка як оформити в ел.кабінеті податкову знижку на навчання?
hlazkovaanastasiia
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Повідомлення Додано: Пон 29 бер, 2021 11:56

Потраченно уйма времени оформить налоговую скидку на обучени

hlazkovaanastasiia
В электронном кабинете так и не нашел возможности оформить налоговую скидку на обучение. Документы все собрал, а в самой налоговой сказали приходите месяца через два, а то они сильно заняты сейчас жуть
kubrak_28_04_2015
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 20:28

hlazkovaanastasiia Мне тоже интересно!У Вас получилось?
tanerusy
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