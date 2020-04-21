Про це повідомляє Bloomberg.
Дивися повний текст Ціна нафти WTI вперше в історії стала негативною.
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Додано: Вів 21 кві, 2020 10:39
Ціна нафти WTI вперше в історії стала негативною
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ціна нафти WTI вперше в історії стала негативною.
Додано: Вів 21 кві, 2020 10:39
Ну и какие выводы сделают "эксперты" по поводу того кому была наиболее выгодна нефтяная война ? Вообще это только начало, нефтяной рынок намного сложнее, чем многим кажется....
Додано: Вів 21 кві, 2020 11:29
Додано: Вів 21 кві, 2020 22:06
Ниже нуля обвалилась "бумажная" нефть (фьючерсы), а природная торгуется в положительном диапазоне. Финансовые извращения биржевой торговли.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
Додано: Вів 21 кві, 2020 22:09
они обвалились в минус, потому что поставочные (реальные), а хранить временно негде. причем только ВТИ в минусе была один день и все.
главное оружие рашистов - ложь
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