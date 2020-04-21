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Ціна нафти WTI вперше в
історії стала негативною

Ціна нафти WTI вперше в історії стала негативною
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2020 10:39

Ціна нафти WTI вперше в історії стала негативною

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Bloomberg.

Дивися повний текст Ціна нафти WTI вперше в історії стала негативною.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2020 10:39

Ну и какие выводы сделают "эксперты" по поводу того кому была наиболее выгодна нефтяная война ? Вообще это только начало, нефтяной рынок намного сложнее, чем многим кажется....
antikkristall
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Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2020 11:29

  antikkristall написав:Ну и какие выводы сделают "эксперты" по поводу того кому была наиболее выгодна нефтяная война ? Вообще это только начало, нефтяной рынок намного сложнее, чем многим кажется....


виглядає так, ніби і брент вирішив не відставати від кореша :) вже мінус 15 % за сьогодні
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2020 22:06

Ниже нуля обвалилась "бумажная" нефть (фьючерсы), а природная торгуется в положительном диапазоне. Финансовые извращения биржевой торговли. :mrgreen:
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
warlamp
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Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2020 22:09

  warlamp написав:Ниже нуля обвалилась "бумажная" нефть (фьючерсы), а природная торгуется в положительном диапазоне. Финансовые извращения биржевой торговли. :mrgreen:


они обвалились в минус, потому что поставочные (реальные), а хранить временно негде. причем только ВТИ в минусе была один день и все.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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