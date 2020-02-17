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Finance.ua: Битва дебетовых
карт: monobank vs ПриватБанк

Finance.ua: Битва дебетовых карт: monobank vs ПриватБанк
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2020 13:53

Finance.ua: Битва дебетовых карт: monobank vs ПриватБанк

Пропонуємо до обговорення:
Чья карта лучше?
Finance.ua уже сравнивал кредитные и валютные карты ПриватБанка и monobank. Последний недавно вывел на рынок новую – дебетовую карту белого цвета. Мы подумали, это отличный повод устроить новое противостояние между картами обоих банков, на этот раз дебетовыми, и сравнили их по 7 показателям. Вот что получилось.

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D2
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2020 22:05

Если белая карта будет использоваться, как зарплатная, то и 150 грн. за выпуск пластика вернётся и снятие наличных бесплатно до 50 тысяч в месяц. Так что MONO однозначно лучше на сегодняшний момент.
dien2003
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Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2020 22:29

В не іменній картці для виплат з новим дизайном вже є NFC, оформлення також безкоштовне.
avram_andriy
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Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2020 22:44

Також,було б коректно зауважити,що в налаштуваннях додатку монобанку можна кредитний ліміт викрутити на 0,і чорна карта яка має кредитний ліміт по факту стає дебетовою,тому відпадає необхідність у білій картці.Біла картка,по суті,потрібна якщо ви хочете відокремити кошти, отримувати ЗП на неї або виплати ФОП,тому що зняття таких виплат без комісії.Тому,як висновок,безкоштовна чорна картка від моно аналогічна по функціоналу білій.Так шо в даному випадку Приват - Моно 1:1
avram_andriy
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Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 00:33

Re: Finance.ua: Битва дебетовых карт: monobank vs ПриватБанк

В статье весьма странно сравнивают тёплое с мягким. Смысл "карты для выплат" не в том, что она дебетовая, а в том, что с неё бесплатный обнал. Хотите дебетовку с бесплатным пополнением: берёте обычную "Универсальную" и обнуляете кредитный лимит. С такой, правда, обнал будет уже 1%, но карты они же, типа, в основном для безналичных расчётов?

Фишкой Монобанка бескомиссионного обнала перевода от ФОП я тоже пользовался. Один раз и больше зарёкся. Во всех банкоматах на карты Монобанка стоят жуткие лимиты. Приватовский вариант ограничения одной операции до тысячи грн и без ограничений по количеству ещё из них самый мягкий. К счастью, скоро группа коллег выросла достаточно, чтобы Приват разрешил с ФОПа на карту для выплат его физика переводить бесплатно.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 20:04

В приват банке стоимость арбитража chargeback стоит 500уе, в моно банке 18уе.
Это в современном мире, где больше половина покупок происходит через интернет.
v_jeday
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