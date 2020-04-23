Finance.ua: Битва дебетовых карт: monobank vs ПриватБанк

Додано: Чет 23 кві, 2020 00:33

В статье весьма странно сравнивают тёплое с мягким. Смысл "карты для выплат" не в том, что она дебетовая, а в том, что с неё бесплатный обнал. Хотите дебетовку с бесплатным пополнением: берёте обычную "Универсальную" и обнуляете кредитный лимит. С такой, правда, обнал будет уже 1%, но карты они же, типа, в основном для безналичных расчётов?



Фишкой Монобанка бескомиссионного обнала перевода от ФОП я тоже пользовался. Один раз и больше зарёкся. Во всех банкоматах на карты Монобанка стоят жуткие лимиты. Приватовский вариант ограничения одной операции до тысячи грн и без ограничений по количеству ещё из них самый мягкий. К счастью, скоро группа коллег выросла достаточно, чтобы Приват разрешил с ФОПа на карту для выплат его физика переводить бесплатно.