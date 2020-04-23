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Finance.ua: Битва дебетовых карт: monobank vs ПриватБанк
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Сер 22 кві, 2020 13:53
Пропонуємо до обговорення:
Чья карта лучше?
Finance.ua уже сравнивал кредитные и валютные карты ПриватБанка и monobank. Последний недавно вывел на рынок новую – дебетовую карту белого цвета. Мы подумали, это отличный повод устроить новое противостояние между картами обоих банков, на этот раз дебетовыми, и сравнили их по 7 показателям. Вот что получилось.
Дивися повний текст Битва дебетовых карт: monobank vs ПриватБанк
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D2
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Додано: Сер 22 кві, 2020 22:05
Если белая карта будет использоваться, как зарплатная, то и 150 грн. за выпуск пластика вернётся и снятие наличных бесплатно до 50 тысяч в месяц. Так что MONO однозначно лучше на сегодняшний момент.
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dien2003
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Додано: Сер 22 кві, 2020 22:29
В не іменній картці для виплат з новим дизайном вже є NFC, оформлення також безкоштовне.
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avram_andriy
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Додано: Сер 22 кві, 2020 22:44
Також,було б коректно зауважити,що в налаштуваннях додатку монобанку можна кредитний ліміт викрутити на 0,і чорна карта яка має кредитний ліміт по факту стає дебетовою,тому відпадає необхідність у білій картці.Біла картка,по суті,потрібна якщо ви хочете відокремити кошти, отримувати ЗП на неї або виплати ФОП,тому що зняття таких виплат без комісії.Тому,як висновок,безкоштовна чорна картка від моно аналогічна по функціоналу білій.Так шо в даному випадку Приват - Моно 1:1
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avram_andriy
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Додано: Чет 23 кві, 2020 00:33
В статье весьма странно сравнивают тёплое с мягким. Смысл "карты для выплат" не в том, что она дебетовая, а в том, что с неё бесплатный обнал. Хотите дебетовку с бесплатным пополнением: берёте обычную "Универсальную" и обнуляете кредитный лимит. С такой, правда, обнал будет уже 1%, но карты они же, типа, в основном для безналичных расчётов?
Фишкой Монобанка бескомиссионного обнала перевода от ФОП я тоже пользовался. Один раз и больше зарёкся. Во всех банкоматах на карты Монобанка стоят жуткие лимиты. Приватовский вариант ограничения одной операции до тысячи грн и без ограничений по количеству ещё из них самый мягкий. К счастью, скоро группа коллег выросла достаточно, чтобы Приват разрешил с ФОПа на карту для выплат его физика переводить бесплатно.
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moveton
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Додано: Чет 23 кві, 2020 20:04
В приват банке стоимость арбитража chargeback стоит 500уе, в моно банке 18уе.
Это в современном мире, где больше половина покупок происходит через интернет.
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v_jeday
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Додано: П'ят 24 кві, 2020 17:19
moveton
Однозначно! Сравнили совершенно разные продукты. КДВ-это основная карта пенсионеров, получателей всяких пособий, для возврата депозитов с последующим снятием без комиссии. Классический держатель КДВ получив сообщение о зачислении бежит к банкомату и снимает всё под ноль.
Белая карта Моно нужна...Вот непонятно зачем. У меня она есть (виртуальная), но как её применить-не придумал. Снятие перечислений ФОП-так и на чёрной до 50000 без комиссии. Куча ограничений по белой, если по черной влез в лимит. По сути-та же чёрная, только за деньги (если делать пластик) и без лимита.
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DONALD
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Додано: П'ят 24 кві, 2020 17:38
DONALD, лично мне та белая тоже не нужна. Знакомая заинтересовалась. Сказала, что ей удобно деньги на нужное и не очень раскладывать на разные карты. Тогда не получается, что накуплено не нужное, а на нужное не хватило. В Привате для такого заводишь несколько Универсальных. В Моно белая - это единственный вариант завести вторую гривневую карту. Наверное, таких людей много, раз в Моно сподобились ввести и белую.
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moveton
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Додано: П'ят 24 кві, 2020 17:40
moveton написав:DONALD
, лично мне та белая тоже не нужна. Знакомая заинтересовалась. Сказала, что ей удобно деньги на нужное и не очень раскладывать на разные карты. Тогда не получается, что накуплено не нужное, а на нужное не хватило. В Привате для такого заводишь несколько Универсальных. В Моно белая - это единственный вариант завести вторую гривневую карту. Наверное, таких людей много, раз в Моно сподобились ввести и белую.
Белая удобна, если Моно в минусе, а надо перекинуть через моно перевод бесплатно
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Faceless
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Додано: П'ят 24 кві, 2020 17:48
Faceless написав:
Белая удобна, если Моно в минусе, а надо перекинуть через моно перевод бесплатно
Может и надо кому. У меня не бывает не только второго, но даже и первого потому, что минус на чёрной снижает кэшбек. Для минуса у меня две приватовские кредитки.
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moveton
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