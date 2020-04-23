Finance.ua: Битва дебетовых карт: monobank vs ПриватБанк

Додано: П'ят 24 кві, 2020 18:28
мой главный критерий - удобство и бесплатность выгрузки наличности на карту, а тут моно проигрывает, особенно во время карантина.... эти айбоксы установлены в таких местах, которые наверное специально выбирали подешевле, в результате они сейчас закрыты и отключены.... а в нормальных работающих магазинах только терминалы привата есть... потому на время карантина я вернулся к привату и теперь поток наличности идет туда, у них явный профит за счет развернутой сети терминалов.. я ж не один такой и далеко не самый крупный клиент с налом, который попал в неудобство
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