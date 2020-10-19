RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Новий вид шахрайства: в оренду
беруть сторінку в соцмережі

Новий вид шахрайства: в оренду беруть сторінку в соцмережі
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 10:31

Новий вид шахрайства: в оренду беруть сторінку в соцмережі

Пропонуємо до обговорення:
Але такий вид підробітку - шахрайство, яке позбавить вас особистих коштів.

Дивися повний текст Новий вид шахрайства: в оренду беруть сторінку в соцмережі.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90835
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 10:31

судя по тексту статьи, выгодоприобретатель такого вида мошенничества - Фейсбук.... странненько...
Tamagoch
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3112
З нами з: 03.02.13
Подякував: 313 раз.
Подякували: 321 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 11:54

Автор посмотрел ІТ-бороду и решил с этого сделать новость))).
RomaL
 
Повідомлень: 39
З нами з: 27.03.20
Подякував: 1 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 02:56

смешно))) ни разу не встречала просьбу подвязать свою карту к акку))) Работаю в фарме фейсбук уже год, и могу смело сказать что все сказанное выше - полный бред, либо автор просто наткнулся на мошенников и из единичного опыта сделал вывод обо всех. Аккаунт укр пользователей берется только если реклама запускается на Украину, для запуска на другие страны укр акки не подходят. Логин и пароль просят для проверки рекламного кабинета, при этом владелец аккаунта не теряет доступ к нему и может сам контролировать все происходящее в бизнес менеджере. Карту привязывают свою, чтобы иметь доступ к выписке со щетов и контролировать расходы. И главное - вашим социальным аккаунтом НИКТО НЕ ПОЛЬЗУЕТСЯ. Работа идет с бизнес менеджера. при этом вы можете как и раньше пользоваться своим аккаунтом с мобильного устройства.
antoniy2013
 
Повідомлень: 1
З нами з: 18.07.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 16:57

Добрый день. Также хочу поделиться и своим опытом: сдача аккаунта в аренду. Мне стало интересно, как это будет происходить и конечно же пассивный доход. Сотрудничество мне предложила некая компания TOP GROUP (по крайней мере такой у них логотип). Много не обещали. 500,00 грн. в месяц. Предоставила логин и пароль, маркетолог начал арендовать и размещать рекламу. Рекламу я просматривала. Изначально ФБ пропускал рекламу, а после стал блокировать. Но маркетологи активно пользовались моим аккаунтом месяц. Заплатили только половину. После написали, что сбои и мы прекращаем сотрудничество. И конечно же оплаты больше не было. На мои сообщения об оплате сначала игнорировали, а после дали ответ : " я такие вопросы не решаю, передам руководителю". Теперь понятно все. Поэтому будьте бдительны и не делайте так, как сделала я. Ваш аккаунт-это только ваш
a_gvozdievskaya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 22.07.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 15:42

Я один раз свой аккаунт сдал в аренду - на всю жизнь пожалел. Мне обещали 2000 гривен, но в замен я получил только головную боль. Мошенники использовали мой аккаунт для рассылки гей-порно.
alex_black
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 22.10.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 11:43

Це все брехня я вже здаю акаунт цілий рік і ніякого шахрайства
samademchuk123
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 23.10.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Амвросий, Igorten, Волгарь і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Українців у листопаді чекає новий курс долара: аналітик...
R2 » Чет 22 жов, 2020 19:52
4 261
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 жов, 2020 22:37
777serg87
Шахраї масово беруть кредити на чуже ім'я: два способи...
R2 » Чет 22 жов, 2020 21:54
1 109
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 жов, 2020 21:54
Sanyok77
Види платіжного шахрайства - НБУ застерігає
R2 » Пон 19 жов, 2020 21:49
1 125
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 жов, 2020 21:50
Sanyok77

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.