Новий вид шахрайства: в оренду беруть сторінку в соцмережі

Додано: Сер 22 лип, 2020 16:57

Добрый день. Также хочу поделиться и своим опытом: сдача аккаунта в аренду. Мне стало интересно, как это будет происходить и конечно же пассивный доход. Сотрудничество мне предложила некая компания TOP GROUP (по крайней мере такой у них логотип). Много не обещали. 500,00 грн. в месяц. Предоставила логин и пароль, маркетолог начал арендовать и размещать рекламу. Рекламу я просматривала. Изначально ФБ пропускал рекламу, а после стал блокировать. Но маркетологи активно пользовались моим аккаунтом месяц. Заплатили только половину. После написали, что сбои и мы прекращаем сотрудничество. И конечно же оплаты больше не было. На мои сообщения об оплате сначала игнорировали, а после дали ответ : " я такие вопросы не решаю, передам руководителю". Теперь понятно все. Поэтому будьте бдительны и не делайте так, как сделала я. Ваш аккаунт-это только ваш