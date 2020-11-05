Але такий вид підробітку - шахрайство, яке позбавить вас особистих коштів.
Дивися повний текст Новий вид шахрайства: в оренду беруть сторінку в соцмережі.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 24 кві, 2020 09:31
Новий вид шахрайства: в оренду беруть сторінку в соцмережі
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Новий вид шахрайства: в оренду беруть сторінку в соцмережі.
Додано: П'ят 24 кві, 2020 09:31
судя по тексту статьи, выгодоприобретатель такого вида мошенничества - Фейсбук.... странненько...
Додано: Суб 18 лип, 2020 01:56
смешно))) ни разу не встречала просьбу подвязать свою карту к акку))) Работаю в фарме фейсбук уже год, и могу смело сказать что все сказанное выше - полный бред, либо автор просто наткнулся на мошенников и из единичного опыта сделал вывод обо всех. Аккаунт укр пользователей берется только если реклама запускается на Украину, для запуска на другие страны укр акки не подходят. Логин и пароль просят для проверки рекламного кабинета, при этом владелец аккаунта не теряет доступ к нему и может сам контролировать все происходящее в бизнес менеджере. Карту привязывают свою, чтобы иметь доступ к выписке со щетов и контролировать расходы. И главное - вашим социальным аккаунтом НИКТО НЕ ПОЛЬЗУЕТСЯ. Работа идет с бизнес менеджера. при этом вы можете как и раньше пользоваться своим аккаунтом с мобильного устройства.
Додано: Сер 22 лип, 2020 15:57
Добрый день. Также хочу поделиться и своим опытом: сдача аккаунта в аренду. Мне стало интересно, как это будет происходить и конечно же пассивный доход. Сотрудничество мне предложила некая компания TOP GROUP (по крайней мере такой у них логотип). Много не обещали. 500,00 грн. в месяц. Предоставила логин и пароль, маркетолог начал арендовать и размещать рекламу. Рекламу я просматривала. Изначально ФБ пропускал рекламу, а после стал блокировать. Но маркетологи активно пользовались моим аккаунтом месяц. Заплатили только половину. После написали, что сбои и мы прекращаем сотрудничество. И конечно же оплаты больше не было. На мои сообщения об оплате сначала игнорировали, а после дали ответ : " я такие вопросы не решаю, передам руководителю". Теперь понятно все. Поэтому будьте бдительны и не делайте так, как сделала я. Ваш аккаунт-это только ваш
Додано: Чет 22 жов, 2020 14:42
Я один раз свой аккаунт сдал в аренду - на всю жизнь пожалел. Мне обещали 2000 гривен, но в замен я получил только головную боль. Мошенники использовали мой аккаунт для рассылки гей-порно.
Додано: Пон 09 лис, 2020 22:35
Re: Новий вид шахрайства: в оренду беруть сторінку в соцмере
Здравствуйте, а какой кампанией вы пользуетесь?
Зараз переглядають цей форум: vitaliy_berdinskikh і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|