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Новий вид шахрайства: в оренду
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Новий вид шахрайства: в оренду беруть сторінку в соцмережі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 15:16

samademchuk123 здраствуйте дайте пожалуста информацию
romankuzmich367
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 10:56

Кидалы, когда я просто поинтересовался такой фишкой оренды, и сбросил телефон для связи, в наглую стали требовать логин и пароль. И действительно есть кабинет для оплати рекламы, попользуются и оставят счет за рекламу в фейсбуке или Гугл. Все равно что машину кому-то дать в пользование и потом будеш отвечать за ущерб третьим лицам.
t_dubets
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  #<123
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Модератори: Ірина_, Модератор

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