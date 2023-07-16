Новий вид шахрайства: в оренду беруть сторінку в соцмережі

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 16 сер, 2023 10:56
Кидалы, когда я просто поинтересовался такой фишкой оренды, и сбросил телефон для связи, в наглую стали требовать логин и пароль. И действительно есть кабинет для оплати рекламы, попользуются и оставят счет за рекламу в фейсбуке или Гугл. Все равно что машину кому-то дать в пользование и потом будеш отвечать за ущерб третьим лицам.
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