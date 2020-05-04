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Тимошенко розповіла, звідки у неї мільйони в декларації
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 05 тра, 2020 21:09
Пропонуємо до обговорення:
Про це Тимошенко написала на своїй офіційній сторінці в Facebook.
Дивися повний текст Тимошенко розповіла, звідки у неї мільйони в декларації
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R2
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Додано: Вів 05 тра, 2020 21:09
и кто-то верит в эти сказки?
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Тракторист
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Додано: Вів 05 тра, 2020 22:30
Накалядувала баба Юля, накалядувала!!!
Шо тут не ясно?!!
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demon0983886848
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Додано: Сер 06 тра, 2020 10:40
Шо, тоже соросятница?
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p_a_l
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Додано: Сер 06 тра, 2020 11:06
3 раза перечитал, откуда у ЮТ миллионы, но так и не понял.
Кто-то может объяснить мне своими словами, на хлопский розум?
Либертарианец
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Jorj
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Додано: Сер 06 тра, 2020 11:54
Jorj
Так а что тут непонятного? Ляшко выиграл в лотерею, Юля выиграла суд, честный американский суд. Компания - посредник перевела ей деньги с ее же офшоров. Вот как просто легализуются средства - что бы жить потом по ним...А не как нищебродка понимаешь.
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Додано: Сер 06 тра, 2020 14:05
Нет даже приличной буквы, не то, что слова. Одно слово - Д*уля.
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Галина441
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Додано: Сер 06 тра, 2020 14:06
Ох уж эта сказочница. Но ее электорат схавает. Он фантастику любит.
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kalipso887
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