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Тимошенко розповіла, звідки у неї мільйони в декларації
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 07 тра, 2020 14:07
Тракторист написав:
никакого суда не было. с чего вы взяли что она выиграла суд?...
Досудебное урегулирование - да до суда не дошло, но это по сути выиграть дело, выиграть иск.
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Конрад Карлович
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