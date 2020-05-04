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Тимошенко розповіла, звідки
у неї мільйони в декларації

Тимошенко розповіла, звідки у неї мільйони в декларації
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 14:07

Re: Тимошенко розповіла, звідки у неї мільйони в декларації

  Тракторист написав:никакого суда не было. с чего вы взяли что она выиграла суд?...

Досудебное урегулирование - да до суда не дошло, но это по сути выиграть дело, выиграть иск.
Конрад Карлович
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