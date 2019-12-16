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Finance.ua: Что такое приложение
«Дія» и как им пользоваться

Finance.ua: Что такое приложение «Дія» и как им пользоваться
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Як заощаджувати та економити
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 14:31

Це прогресс і можливо до подолання корупції
zvvaegon
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 23:36

В таком виде как сейчас это больше пиар чем реальный инструмент. Интересно сколько бабла запилено на эту программу ?
Igorten
 
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