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«Богдан» виграв у koda тендер
на поставку тролейбусів

«Богдан» виграв у koda тендер на поставку тролейбусів
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 13:44

«Богдан» виграв у koda тендер на поставку тролейбусів

Пропонуємо до обговорення:
Корпорація "Богдан" у консорціумі з чеською компанією TRAM FOR ENVI s.r.o. виграла тендер на поставку 6 тролейбусів з автономним ходом для транспортної компанії м. Їглава, Чехія.

Дивися повний текст «Богдан» виграв у Škoda тендер на поставку тролейбусів.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 13:44

Побажаємо Богдану успіхів. На пострадянському просторі їхні тролейбуси точно найкращі (разом з Електроном), а як вони у порівнянні з Solaris'ом і SOR'ом, то вже хай чехи оцінять.
P.S. Почитав різні чеські транспортні форуми, їм Богдани подобаються))
herrcoolless335
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 16:26

  herrcoolless335 написав:Побажаємо Богдану успіхів. На пострадянському просторі їхні тролейбуси точно найкращі (разом з Електроном), а як вони у порівнянні з Solaris'ом і SOR'ом, то вже хай чехи оцінять.
P.S. Почитав різні чеські транспортні форуми, їм Богдани подобаються))

От. Підлизали так підлизали.

Які саме чеські форумі почитали? Аж самому цікаво стало. Російську не розуміємо, а чеська те що треба.
Пародия Наполеона нам очень дорого обойдется.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 21:55

«Богдан» виграв у koda тендер на поставку тролейбусів

Є багато тематичних фейсбук-сторінок/груп/(інтернет)видань і форумів, таких як, наприклад, Plzeňské trolejbusy, чи Československý Dopravák. Це щодо чеських. Також є всесвітні фейсбук-сторінки/групи/(інтернет)видання і форуми на цю тему. Я вже не кажу про transphoto.org та phototrans.eu. Крім того, 10 років тому Богдан вже приїздив у Остраву на випробування, і тоді чехи також оцінили його дуже схвально. Це не означає, що Solaris і SOR гірші, але... Ні, SOR таки гірший. А у Solaris'а, на мою думку, цікавіший дизайн, але не таке продумане компонування салону. Я майже кожного року після запровадження безвізу їжджу до Чехії (обожнюю цю країну) і катаюся на тих тролейбусах, тож знаю, про що кажу.
herrcoolless335
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 21:07

Шість тролейбусів -- це не шість літаків, але вже щось. Бажаю успішно довести контракт до логічного завершення, тобто виконати його.
svyatoslav_hromyak
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 23:41

  svyatoslav_hromyak написав:Шість тролейбусів -- це не шість літаків, але вже щось. Бажаю успішно довести контракт до логічного завершення, тобто виконати його.

Вони не можуть не виконати) Сподіваюся, ще й у Остраві тендер виграють. Тоді узагалі круто буде.
herrcoolless335
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