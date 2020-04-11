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Денис Овчаров: як зменшити ризики кримінального...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 07 тра, 2020 13:46
Пропонуємо до обговорення:
Як би парадоксально не звучало, держзамовлення часто вигідніше приватного співробітництва.
Дивися повний текст Денис Овчаров: як зменшити ризики кримінального переслідування при роботі з бюджетними грошима
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Додано: Чет 07 тра, 2020 13:46
Работайте через прокладку.
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