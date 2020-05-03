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Експерти пророкують швидке
падіння цін на бензин, і що...

Експерти пророкують швидке падіння цін на бензин, і що...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 12:12

Експерти пророкують швидке падіння цін на бензин, і що...

Пропонуємо до обговорення:
Експерти прогнозують, що ціни на моторне паливо в травні будуть знижуватися, незважаючи на те, що вже анонсовані карантинні послаблення.

Дивися повний текст Експерти пророкують швидке падіння цін на бензин, і що це стримує.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 12:12

В цій недокраїні різко реагують тільки щоб підвищувати ціни в той час, коли антимонопольщики тихо курять в сторонці... сигари своїх клієнтів.
providnyk
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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