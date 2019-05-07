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Finance.ua: Картка для клієнтів
до 16 років від monobank

Finance.ua: Картка для клієнтів до 16 років від monobank
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 11:09

Finance.ua: Картка для клієнтів до 16 років від monobank

Пропонуємо до обговорення:
Що це і як її оформити?
monobank випустив «дитячу картку». Це продукт для підлітків, але подобається він, схоже і їхнім батькам. Перші в захваті від яскравого пластику і комплекту, з яким вона поставляється: набору наклейок і дерев'яного конструктора. Другим тепер простіше видавати своїм чадам кишенькові гроші і контролювати їхні витрати. Ми розбиралися, що таке «дитяча картка» monobank і як її оформити.

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D2
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 17:00

Перевела внучкі гроші для перевірки карти, 35 грн зняло 5,35грн проценти. Чому так дорого?
xsuhagod
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 20:44

Возможно у вас карта другого банка
solovjovbogdan811
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