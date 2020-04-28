RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Саакашвілі уточнив
свою позицію щодо МВФ

Саакашвілі уточнив свою позицію щодо МВФ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 16:24

Саакашвілі уточнив свою позицію щодо МВФ

Пропонуємо до обговорення:
Про це він написав у Facebook.

Дивися повний текст Саакашвілі уточнив свою позицію щодо МВФ.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88245
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 16:25

Сказочник))))))
Галина441
 
Повідомлень: 168
З нами з: 02.10.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 15 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Прем'єр пояснив логіку Кабміну щодо підтримки бізнесу в...
R2 » Чет 14 тра, 2020 07:49
1 88
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 тра, 2020 07:50
Tamagoch
Саакашвілі отримав посаду: Зеленський підписав указ
R2 » П'ят 08 тра, 2020 10:00
6 642
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 тра, 2020 18:27
Тракторист
Верховний суд відклав розгляд справи Суркісів щодо...
R2 » Вів 28 кві, 2020 02:36
1 267
Переглянути останнє повідомлення
Вів 28 кві, 2020 02:37
qazzax

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.