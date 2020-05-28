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Деньги МВФ, РРО и наличка.
Ждать ли доллар по 30?

Деньги МВФ, РРО и наличка. Ждать ли доллар по 30?
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 10:56

Деньги МВФ, РРО и наличка. Ждать ли доллар по 30?

Сможет ли Украина "прожить" без денег МВФ?

С 1 августа украинцы смогут снимать наличные деньги в магазинах, кафе, ресторанах, применяющих РРО. Чем это полезно? Будет ли эта услуга пользоваться популярностью?

Более детально:

Деньги МВФ, РРО и наличка. Ждать ли доллар по 30?

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Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 23:18

Ну так и..? ждать доллар по 30 ? :lol:
artem_1515
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 15:12

Ждать по 28, а вот 30 это уже попозже определяться надо.
А для тех, кто ищет истину, то вероятность попадания любого хваленого
эксперта в правильный курс через 3 месяца близка к нулю и не превышает 1%.
Вот и делайте выводы нужно ли их слушать при принятии решения.
Ваши шансы угадать могут быть выше. Например, у шимпанзе они обычно выше, примерно 33% :)
TraderPro
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 07:24

Re: Деньги МВФ, РРО и наличка. Ждать ли доллар по 30?

до серпня може і по 30 бути Зображення
corew2020
 
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