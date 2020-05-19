Киянам пояснили процедуру встановлення тарифу на...

shapo написав:

shapo написав: А если я потребляю 1-2 раза в год при ремонте бойлера 1-2 м3 в год, то я тоже обязан отключиться от услуги?

И откуда взят расчет в якобы минимальных 1-2 м3 в месяц?

Оттуда же откуда мне рисовали 10м3 холодной и 3,5 м3 горячей воды на человека при прописанных 3-х пока не поставил счетчики?

Я тогда хотел представить куда же я вылил бассейн в 30 м3 холодной и 10,5 м3 горячей воды.

Интересно, кто и что при этом "избегает"?

Как мое не потребление влияет на снабжение горячей водой остальных в моем стояке?

Для этого не только мои счетчики опломбируют,но и в моем старом (1982г) доме при вертикальном водо- и теплоснабжении обратку с горячей водой отрежут именно у меня посредине стояка? А если я потребляю 1-2 раза в год при ремонте бойлера 1-2 м3 в год, тоИ откуда взят расчет в якобы минимальных 1-2 м3 в месяц?Оттуда жепри прописанных 3-х пока не поставил счетчики?Я тогда хотел представить куда же я вылил бассейн в 30 м3 холодной и 10,5 м3 горячей воды.Интересно, кто и что при этом "избегает"?Как мое не потребление влияет на снабжение горячей водой остальных в моем стояке?Для этого не только мои счетчики опломбируют,но и в моем старом (1982г) доме при вертикальном водо- и теплоснабжении обратку с горячей водой отрежут именно у меня посредине стояка?

_hunter написав: Конечно никто никому ничего не "обязан": каждый сам решает что выгоднее.

Нормокубы -- они такие. Действительно проще поставить счетчики. Конечно никто никому ничего не "обязан": каждый сам решает что выгоднее.Нормокубы -- они такие. Действительно проще поставить счетчики.

Что значит "не обязан"?Вечно голодное государство ищущее как залезть своему гражданину далекому от власти в карман точно не выполняет своих обязательств рассказывая устами таких ее апологетов как вы что оно никому ничего не обязано.поставляющие услуги компании и эта услуга была заложена в тариф. И много счетчиков было поставлено и кому?Мне такие неизвестны.И тогда эти компании помалкивали о о проверке счетчиков. А когда это стало опять за счет потребителя тут же помчались гонцы с предписанием их срочно поменять илипереходить на какие-то "нормативные" кубы взятые с потолка.Или оплата поставки газа в прошлом году за которую один раз взяли в тарифе, а сейчас выделил в отдельный счет.Вообще читая таких как вы вспоминаю советское "У нас опять от имени народа вчера подорожала колбаса"