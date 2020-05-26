Киянам пояснили процедуру встановлення тарифу на...

Додано: П'ят 05 чер, 2020 13:04

_hunter написав: shapo написав:

1) Газовый счетчик стоит у меня в селе в моем индивидуальном доме, а не в Киеве, его я поставил сам за свой счет как и всю газопроводную систему от улицы в дом.

В прошлом году у меня уже взяли за доставку газа в селе, теперь берут второй раз, и это нормально?



2) Счетчики на воду в Киеве в многоквартирном доме были заложены в тариф

https://dengi.informator.ua/2018/11/21/ ... kraintsev/

Суд установил, что в редакции закона «О метрологии и метрологической деятельности», которая действовала с 1.01.16, сказано, что периодическая поверка, обслуживание и ремонт счетчиков, которые являются собственностью физических лиц, осуществляются за счет субъектов хозяйствования, предоставляющих услуги по электро-, тепло-, газо- и водоснабжению.

Суд анализирует еще несколько законов и других законодательных актов и говорит о том, что до 24.10.2014 плата за поверку индивидуального счетчика была включена в тариф на обслуживание дома. А потому водоканал и раньше не мог требовать оплату за поверку с жильцов или заставлять их демонтировать счетчик и самостоятельно везти его на поверку. 1) Газовый счетчик стоит у меня в селе в моем индивидуальном доме, а не в Киеве, его якак и всю газопроводную систему от улицы в дом.2) Счетчики на воду в Киеве в многоквартирном доме были заложены в тарифСуд установил, что в редакции закона «О метрологии и метрологической деятельности»,, сказано, что периодическая поверка, обслуживание и ремонт счетчиков, которые являются собственностью физических лиц, осуществляются за счет субъектов хозяйствования, предоставляющих услуги по электро-, тепло-, газо- и водоснабжению.Суд анализирует еще несколько законов и других законодательных актов и говорит о том, что до 24.10.2014 плата за поверку индивидуального счетчика была включена в тариф на обслуживание дома. А потому водоканал и раньше не мог требовать оплату за поверку с жильцов или заставлять их демонтировать счетчик и самостоятельно везти его на поверку.

Подавайте на компенсацию -- правда там сроки из года в год на год переносят...



Ну да -- в прошлом году взяли за прошлый газ, в этом году берут за этот.

Вот до сих пор проблему понять не могу: "я вчера за такси платил -- а сегодня хочу ехать, так эти сволочи опять деньги требуют" -- так получается?



Это решение "немного" устарело -- с 19-го года новый закон действует... Подавайте на компенсацию -- правда там сроки из года в год на год переносят...Ну да -- в прошлом году взяли за прошлый газ, в этом году берут за этот.Вот до сих пор проблему понять не могу: "я вчера за такси платил -- а сегодня хочу ехать, так эти сволочи опять деньги требуют" -- так получается?Это решение "немного" устарело -- с 19-го года новый закон действует...

1) За поставку газа в прошлом году я уже заплатил в прошлом, в этом опять плачу за доставку в прошлом году. Сказки которые вы тут рассказываете о уменьшении платы проверить невозможно как и любой тариф монополиста не говоря о том, что цена газа и так уменьшается с прошлого лета2) То, что положение о установке монополистом счётчиков потребителям за свой счёт отменено я знаю и без вас. Вопрос был в другом. Сколько счётчиков было поставлено или проверено потребителям за период действия постановления? Ведь деньги были заложены в тариф и монополист получил их в полном объёме, а что он за них сделал?3) Про суды совсем смешно. Я уже написал как Кличко с Ахметовым обокрали глупых пенсов переплативших ДТЕК за тепло, но вы промолчали