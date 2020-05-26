Киянам пояснили процедуру встановлення тарифу на...

Додано: П'ят 05 чер, 2020 18:56

_hunter написав: shapo написав: 1) Сейчас слезу пущу после такой "заботы" о неимущих. При СССР это уже было "У нас опять от имени народа опять подорожала колбаса"

2) Я же привёл Судебное решение Днепропетровского суда по иску семьи из квартиры многоквартирного дома. Что ещё нужно?

3) Смысл не меняется даже если тариф увеличится и тепла в будущем можно купить меньше - дисциплированные пенсы за которых вы тут льете крокодиловы слезы таким образом решили уменьшить платежи в отопительный сезон 1) Сейчаспосле такой "заботы" о неимущих. При СССР это уже было "У нас опять от имени народа опять подорожала колбаса"2) Я же привёл Судебное решение Днепропетровского суда по иску семьи из квартиры многоквартирного дома.3) Смысл не меняется даже если тариф увеличится и тепла в будущем можно купить меньше - дисциплированные пенсы за которых вы тут льете крокодиловы слезы таким образом решили уменьшить платежи в отопительный сезон

1. не стоит -- вряд ли актерскую игру кто-то оценит.

2. вот это вот нужно: "Тарифы закладывались на квартирные". Как к этому относится "Счетчики на воду" -- я пока придумать не могу.

3. а сжигать они эти деньги не пробовали? -- тоже тепло получить можно. Для уменьшения платежей давно депозиты придумали. И при чем тут дисциплинированность? -- для нее достаточно счета вовремя оплачивать. 1. не стоит -- вряд ли актерскую игру кто-то оценит.2. вот это вот нужно: "Тарифы закладывались на квартирные". Как к этому относится "Счетчики на воду" -- я пока придумать не могу.3. а сжигать они эти деньги не пробовали? -- тоже тепло получить можно. Для уменьшения платежей давно депозиты придумали. И при чем тут дисциплинированность? -- для нее достаточно счета вовремя оплачивать.

1) Действительно, после такой игры "слуги двух господ" как вы мне аплодисментов не сорвать2) Самому уже не смешно крутиться как уж на сковородке обьявляя то обязанность исполнителя по поставке услуги ограничиться внутридомовыми, а не квартирными счётчиками, то изображать непонимание как невыполнение обязательств поставщика заложенных в тарифе относится к нынешнему обсуждению очередного "изобретения" власти по разделению платежей на доставку товара и сам товар?3) Вы бы ещё биткоин предложили пенсам стоящим в карантин в кассы для оплаты коммунальных прикупить или на форексе сыграть.Если вы не поняли или, скорее всего, в очередной раз прикидываетесь почему пенсионеры платили за тепло наперёд, то поясняю в последний раз и на этом обсуждение заканчиваю т. к. у вас тут явно задача обелить воров от власти.Пенсы как бывшие совки верят государству,боятся его страшилок о выселении и готовы голодать, но рассчитаться с ним из своих нищенских доходов в отличие от удачливых предпринимателей нашего времени с лозунгом "долги отдают только трусы"