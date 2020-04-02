Про це заявив директор НТЦ "Психея»Сергій Сапегін, коментуючи ініціативи "Укрнафти" і "Укртатнафти" про введення мит.
Дивися повний текст Підвищення акцизу на скраплений газ і дизельне пальне вдарить по українцях, - експерт.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 22 тра, 2020 21:50
Підвищення акцизу на скраплений газ і дизельне пальне...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Підвищення акцизу на скраплений газ і дизельне пальне вдарить по українцях, - експерт.
Додано: П'ят 22 тра, 2020 21:50
ну почему?
ну почему так?
вот есть же адекватные,понимающие эксперты.
а как послушаешь выступление кого то из правительства, впечатление что они все из 95 квартала.
|