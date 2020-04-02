Про це заявив директор НТЦ "Психея»Сергій Сапегін, коментуючи ініціативи "Укрнафти" і "Укртатнафти" про введення мит.
Дивися повний текст Підвищення акцизу на скраплений газ і дизельне пальне вдарить по українцях, - експерт.
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 21:50
Підвищення акцизу на скраплений газ і дизельне пальне...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Підвищення акцизу на скраплений газ і дизельне пальне вдарить по українцях, - експерт.
Додано: П'ят 22 тра, 2020 21:50
ну почему?
ну почему так?
вот есть же адекватные,понимающие эксперты.
а как послушаешь выступление кого то из правительства, впечатление что они все из 95 квартала.
Додано: Суб 23 тра, 2020 07:46
А что наши т.н. "правительства" хоть что-нибудь когда-нибудь делали на благо для пересичного?
Не помню ни одного такого случая. "Бла-бла-бла" всегда много, а когда разобраться, то кроме как в "душу насрать" они больше ничего и не умеют.
Додано: Суб 23 тра, 2020 09:22
Украинцы богатые, в экономике все отлично, гривны укрепляется , бедность побороли можно и акциз поднять. Конечно же потом пойдет этот акциз на зарплаты и корпоративы для Кв.95
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