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Підвищення акцизу на скраплений
газ і дизельне пальне...

Підвищення акцизу на скраплений газ і дизельне пальне...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 21:50

Підвищення акцизу на скраплений газ і дизельне пальне...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив директор НТЦ "Психея»Сергій Сапегін, коментуючи ініціативи "Укрнафти" і "Укртатнафти" про введення мит.

Дивися повний текст Підвищення акцизу на скраплений газ і дизельне пальне вдарить по українцях, - експерт.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 21:50

ну почему?
ну почему так?
вот есть же адекватные,понимающие эксперты.
а как послушаешь выступление кого то из правительства, впечатление что они все из 95 квартала.
Tabak
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 07:46

А что наши т.н. "правительства" хоть что-нибудь когда-нибудь делали на благо для пересичного?

Не помню ни одного такого случая. "Бла-бла-бла" всегда много, а когда разобраться, то кроме как в "душу насрать" они больше ничего и не умеют.
demon0983886848
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 08:38

Так логично же всё! Топливо подешевело, значит можно подымать акциз!
svetoch-10
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 09:22

Украинцы богатые, в экономике все отлично, гривны укрепляется , бедность побороли можно и акциз поднять. Конечно же потом пойдет этот акциз на зарплаты и корпоративы для Кв.95
straponesa
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 15:07

народ.... ауууу... а вчем паника.... сколько акциза поступило в закрома родины?????
yil56
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 15:21

Re: Підвищення акцизу на скраплений газ і дизельне пальне...

Збільшення акцизного навантаження ляже на найменш платоспроможні верстви населення, для яких скраплений газ є порятунком, оскільки бензин і дизельне пальне, ми не говоримо про електромобілі, дизельне пальне в експлуатації виходить дешевше. І люди переобладнають для того, щоб заощадити

Найменш платоспроможні верстви населення имеющие автомобили? Вы издеваетесь? Так и представляю безхатченка с Вокзальной с автомобилем переделанным на газ :mrgreen: .
BIGor
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