RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Підвищення акцизу на скраплений
газ і дизельне пальне...

Підвищення акцизу на скраплений газ і дизельне пальне...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 23:46

  Tabak написав:
  BIGor написав:
Збільшення акцизного навантаження ляже на найменш платоспроможні верстви населення, для яких скраплений газ є порятунком, оскільки бензин і дизельне пальне, ми не говоримо про електромобілі, дизельне пальне в експлуатації виходить дешевше. І люди переобладнають для того, щоб заощадити

Найменш платоспроможні верстви населення имеющие автомобили? Вы издеваетесь? Так и представляю безхатченка с Вокзальной с автомобилем переделанным на газ :mrgreen: .

вы абсолютно правы.
это те самые богачи,с зарплатой 5-6 тысяч,которые имеют наглость заправляться газом.
похоже они вздумали пустить по миру укрнафту.

C зарплатой 5-6 тысяч и автомобиль на газу? Вы серьезно? Там на газовую установку такой человек будет копить годами. Не говоря уже про автомобиль и его обслуживание.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3546
З нами з: 19.09.10
Подякував: 604 раз.
Подякували: 721 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 00:27

Тут уже наверно можно применять принцип: чем хуже - тем лучше...

Чем раньше введут, тем раньше отменят :D
Амвросий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2013
З нами з: 26.02.09
Подякував: 208 раз.
Подякували: 262 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 01:02

Своего топлива нет и не предвидится в ближайшем будущем. Так давайте драть деньги с потребителей этого топлива, они же всё равно платят.
yalta1965
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22
З нами з: 22.01.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 17 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Кличко відреагував на підвищення тарифів на холодну воду
R2 » Суб 23 тра, 2020 14:29
2 276
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 тра, 2020 23:21
unicdima
Регулятор спростував інформацію про підвищення тарифів...
R2 » Сер 06 тра, 2020 12:14
1 252
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 тра, 2020 12:58
sena_2008atp
Бензин і дизельне пальне подешевшали майже на чверть
R2 » П'ят 03 кві, 2020 21:02
3 373
Переглянути останнє повідомлення
Пон 06 кві, 2020 09:40
_hunter

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.