Підвищення акцизу на скраплений газ і дизельне пальне...
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Збільшення акцизного навантаження ляже на найменш платоспроможні верстви населення, для яких скраплений газ є порятунком, оскільки бензин і дизельне пальне, ми не говоримо про електромобілі, дизельне пальне в експлуатації виходить дешевше. І люди переобладнають для того, щоб заощадити
Найменш платоспроможні верстви населення имеющие автомобили? Вы издеваетесь? Так и представляю безхатченка с Вокзальной с автомобилем переделанным на газ .
вы абсолютно правы. это те самые богачи,с зарплатой 5-6 тысяч,которые имеют наглость заправляться газом. похоже они вздумали пустить по миру укрнафту.
C зарплатой 5-6 тысяч и автомобиль на газу? Вы серьезно? Там на газовую установку такой человек будет копить годами. Не говоря уже про автомобиль и его обслуживание.