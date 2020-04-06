Підвищення акцизу на скраплений газ і дизельне пальне...
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Збільшення акцизного навантаження ляже на найменш платоспроможні верстви населення, для яких скраплений газ є порятунком, оскільки бензин і дизельне пальне, ми не говоримо про електромобілі, дизельне пальне в експлуатації виходить дешевше. І люди переобладнають для того, щоб заощадити
Найменш платоспроможні верстви населення имеющие автомобили? Вы издеваетесь? Так и представляю безхатченка с Вокзальной с автомобилем переделанным на газ .
вы абсолютно правы. это те самые богачи,с зарплатой 5-6 тысяч,которые имеют наглость заправляться газом. похоже они вздумали пустить по миру укрнафту.
C зарплатой 5-6 тысяч и автомобиль на газу? Вы серьезно? Там на газовую установку такой человек будет копить годами. Не говоря уже про автомобиль и его обслуживание.
Ахмету надо торговать дорогим электричеством. Ок останавливаем АЭС и поднимаем цены на электричество Коломою надо бензином торговать. Ок поднимаем цену на газ и дизель. И т.д. По ходу страной правят олигархи. А президент чисто по приколу
BIGor написав:Найменш платоспроможні верстви населення имеющие автомобили? Вы издеваетесь?
ну стоимость топливной составляющей в транспорте и пассажирских перевозках никто не отменял. Так что это хоть и косвенно но ударит и по карману тех кто никогда не имел автотранспорта.
Kudrjavuy написав:Интересно, сегодня видел информацию о падении в Европе цены на газ до 35$ за 1000 кубов.
Смотрите, на первый взгляд они дураки.. ну не без этого)0 но тем не менее..для любого нормального человека купить что то газ например за СВОИ деньги дешевле это логично.НО покупают то нам газ не мы сами, а чинуши за НАШИ деньги и профит они имеют с накруток. То есть чем дороже купил за ЧУЖИЕ деньги тем больше будет накрутка. Если ПДВ с газа купленного за 10 грн это 2 грн к примеру, то со 100 грн это 20 грн...Вот тут и ответ почему они не хотят покупать дешевый газ....