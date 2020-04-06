Підвищення акцизу на скраплений газ і дизельне пальне...

Додано: Нед 24 тра, 2020 16:00

BIGor написав: Найменш платоспроможні верстви населення имеющие автомобили? Вы издеваетесь? Найменш платоспроможні верстви населення имеющие автомобили? Вы издеваетесь?

Kudrjavuy написав: Интересно, сегодня видел информацию о падении в Европе цены на газ до 35$ за 1000 кубов. Интересно, сегодня видел информацию о падении в Европе цены на газ до 35$ за 1000 кубов.

ну стоимость топливной составляющей в транспорте и пассажирских перевозках никто не отменял. Так что это хоть и косвенно но ударит и по карману тех кто никогда не имел автотранспорта.Смотрите, на первый взгляд они дураки.. ну не без этого)0 но тем не менее..для любого нормального человека купить что то газ например за СВОИ деньги дешевле это логично.НО покупают то нам газ не мы сами, а чинуши за НАШИ деньги и профит они имеют с накруток. То есть чем дороже купил за ЧУЖИЕ деньги тем больше будет накрутка. Если ПДВ с газа купленного за 10 грн это 2 грн к примеру, то со 100 грн это 20 грн...Вот тут и ответ почему они не хотят покупать дешевый газ....