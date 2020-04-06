RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Підвищення акцизу на скраплений
газ і дизельне пальне...

Підвищення акцизу на скраплений газ і дизельне пальне...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 23:46

  Tabak написав:
  BIGor написав:
Збільшення акцизного навантаження ляже на найменш платоспроможні верстви населення, для яких скраплений газ є порятунком, оскільки бензин і дизельне пальне, ми не говоримо про електромобілі, дизельне пальне в експлуатації виходить дешевше. І люди переобладнають для того, щоб заощадити

Найменш платоспроможні верстви населення имеющие автомобили? Вы издеваетесь? Так и представляю безхатченка с Вокзальной с автомобилем переделанным на газ :mrgreen: .

вы абсолютно правы.
это те самые богачи,с зарплатой 5-6 тысяч,которые имеют наглость заправляться газом.
похоже они вздумали пустить по миру укрнафту.

C зарплатой 5-6 тысяч и автомобиль на газу? Вы серьезно? Там на газовую установку такой человек будет копить годами. Не говоря уже про автомобиль и его обслуживание.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3570
З нами з: 19.09.10
Подякував: 607 раз.
Подякували: 727 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 00:27

Тут уже наверно можно применять принцип: чем хуже - тем лучше...

Чем раньше введут, тем раньше отменят :D
Амвросий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2016
З нами з: 26.02.09
Подякував: 210 раз.
Подякували: 264 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 01:02

Своего топлива нет и не предвидится в ближайшем будущем. Так давайте драть деньги с потребителей этого топлива, они же всё равно платят.
yalta1965
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22
З нами з: 22.01.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 01:53

Ахмету надо торговать дорогим электричеством. Ок останавливаем АЭС и поднимаем цены на электричество
Коломою надо бензином торговать. Ок поднимаем цену на газ и дизель.
И т.д.
По ходу страной правят олигархи. А президент чисто по приколу
acidw1
Аватар користувача
 
Повідомлень: 112
З нами з: 14.09.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 16:00

Re: Підвищення акцизу на скраплений газ і дизельне пальне...

  BIGor написав:Найменш платоспроможні верстви населення имеющие автомобили? Вы издеваетесь?
ну стоимость топливной составляющей в транспорте и пассажирских перевозках никто не отменял. Так что это хоть и косвенно но ударит и по карману тех кто никогда не имел автотранспорта.
  Kudrjavuy написав:Интересно, сегодня видел информацию о падении в Европе цены на газ до 35$ за 1000 кубов.

Смотрите, на первый взгляд они дураки.. ну не без этого)0 но тем не менее..для любого нормального человека купить что то газ например за СВОИ деньги дешевле это логично.НО покупают то нам газ не мы сами, а чинуши за НАШИ деньги и профит они имеют с накруток. То есть чем дороже купил за ЧУЖИЕ деньги тем больше будет накрутка. Если ПДВ с газа купленного за 10 грн это 2 грн к примеру, то со 100 грн это 20 грн...Вот тут и ответ почему они не хотят покупать дешевый газ....
Джон
 
Повідомлень: 1394
З нами з: 16.03.17
Подякував: 56 раз.
Подякували: 373 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 13:59

Первый абзац статьи что Кличко писал? Найдите хорошего копирайтера. Потом публикуйте
kandrej59
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 25.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Кличко відреагував на підвищення тарифів на холодну воду
R2 » Суб 23 тра, 2020 14:29
2 607
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 тра, 2020 23:21
unicdima
Регулятор спростував інформацію про підвищення тарифів...
R2 » Сер 06 тра, 2020 12:14
1 253
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 тра, 2020 12:58
sena_2008atp
Бензин і дизельне пальне подешевшали майже на чверть
R2 » П'ят 03 кві, 2020 21:02
3 375
Переглянути останнє повідомлення
Пон 06 кві, 2020 09:40
_hunter

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (19006)
25.05.2020 15:12
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.