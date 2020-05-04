У травні 2020 року оптова ціна на природний газ для населення знизилась на 21% порівняно з квітнем 2020 року.
Дивися повний текст Ціну на газ для населення знизили на 21%.
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Додано: Суб 23 тра, 2020 09:39
Ціну на газ для населення знизили на 21%
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ціну на газ для населення знизили на 21%.
Додано: Суб 23 тра, 2020 09:40
Кого благодарить?
Как низкая цена на газ поможет с центральным отоплением? Для примера , последний месяц отопительного периода был теплее предыдущего а счёт за отопление пришел больше! И цена на газ не менялась...
Додано: Суб 23 тра, 2020 09:46
Знизили ціну на газ,
збільшили ціну за доставку
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