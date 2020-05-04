У травні 2020 року оптова ціна на природний газ для населення знизилась на 21% порівняно з квітнем 2020 року.
Дивися повний текст Ціну на газ для населення знизили на 21%.
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Додано: Суб 23 тра, 2020 09:39
Ціну на газ для населення знизили на 21%
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ціну на газ для населення знизили на 21%.
Додано: Суб 23 тра, 2020 09:40
Кого благодарить?
Как низкая цена на газ поможет с центральным отоплением? Для примера , последний месяц отопительного периода был теплее предыдущего а счёт за отопление пришел больше! И цена на газ не менялась...
Додано: Суб 23 тра, 2020 09:46
Знизили ціну на газ,
збільшили ціну за доставку
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Додано: Суб 23 тра, 2020 15:46
Re: Ціну на газ для населення знизили на 21%
Особенно это было заметно по платежкам в ЦО, газ закупленный летом по 5 парили по 40 грн.
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Додано: Суб 23 тра, 2020 19:41
Интересно, сегодня видел информацию о падении в Европе цены на газ до 35$ за 1000 кубов.
Интересно, почему в этом году не берут предоплату по такой "мировой" цене?
И не закачивают в хранилища?
- или "кому то" тогда не хватит средств на содержание сьёмной квартиры(дома)?
- При чём всё за счёт обнищавших украинцев.
Додано: Нед 24 тра, 2020 00:55
Стоимость газа в мае – до 2,3 грн за кубометр (без учета НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку газа по магистральным и распределительным трубопроводам). Б...дь, а нельзя сразу указать полную цену с учётом всех этих наценок, расходов, транспортировок? Это точно так же , как в банке - процентная ставка по кредиту такая-то плюс единоразовая комиссия, ежемесячная комиссия, комиссия за снятие. Итого в итоге ещё плюс процентов 20-25.
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