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Аргентина удев'яте
оголосила дефолт

Аргентина удев'яте оголосила дефолт
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 09:55

Аргентина удев'яте оголосила дефолт

Пропонуємо до обговорення:
Аргентина опинилася у стані технічного дефолту, оскільки держава не виплатила кредиторам відсотки за держоблігаціями на 500 мільйонів доларів.

Дивися повний текст Аргентина удев'яте оголосила дефолт.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 10:00

ну ниче, понабираем, как аргентина, тоже будем отдавать долги исключительно по настроению
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 10:02

Можливо, варто перейменувати Аргентину у Дефолт?
0mage0
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 10:12

  0mage0 написав:Можливо, варто перейменувати Аргентину у Дефолт?

Для справки, в Аргентине, благодаря международным корпорациям, ВВП $22375 на душу населения, что в разы выше чем у нас. Когда понабирали долгов, из них уже очень сложно выбраться, но у них, в отличии от нас, положительная динамика.
Если мы хоть раз объявим дефолт, кредиты прекратятся и ситуация у нас будет явно не лучше.
ssnet
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 10:39

А до дефолтов жили жирно, хорошие зарплаты были, а потом понеслось, популисты за популистыми избирались, очень мне одну страну напоминает
svm30055
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 11:50

  sal написав:а так можно было?)

Можна, тільки перед тим - раджу про наслідки почитати.
Не читаю ботів, провокаторів і дурнів. "Профіль" і під аватаркою - "Додати в недруги". Ву а ля.
mju
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 11:51

  sequence написав:ну ниче, понабираем, как аргентина, тоже будем отдавать долги исключительно по настроению

Раджу читати під які відсотки такі дефолтники гроші беруть і скільки по настрою віддавати доводиться..
У порівнянні з країнами які дефолтів не допускають платять за свої борги вони набагато більше.
Не читаю ботів, провокаторів і дурнів. "Профіль" і під аватаркою - "Додати в недруги". Ву а ля.
mju
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 12:14

  mju написав:
  sequence написав:ну ниче, понабираем, как аргентина, тоже будем отдавать долги исключительно по настроению

Раджу читати під які відсотки такі дефолтники гроші беруть і скільки по настрою віддавати доводиться..
У порівнянні з країнами які дефолтів не допускають платять за свої борги вони набагато більше.

Если у нас сейчас треть бюджета идет на выплату долгов, а долги не уменьшаются, то это всего лишь вопрос времени.
Как показал опыт, когда долгов наберется критическая масса, всегда придет какая-то яреська и объявит дефолт, тьху, рэструтурызацию.
Все надежды на продажу земли суть самообман и очередное растягивание времени, так как продукта с высокой добавочной стоимостью производится все меньше. При отрицательной демографии - это диагноз.
Не ту страну назвали аргентиной
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 12:17

Таджикистан недавно отдал значительную часть своей территории Китаю за долги ;)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 12:25

  Вкладчик1234 написав:Таджикистан недавно отдал значительную часть своей территории Китаю за долги ;)


А Аргентина не може продати частину території ? Чи нікому то не треба ?
Ну і взагалі - якось це якийсь антиприклад . То входить в 20 найкращих країн , чрез 10 років - повний капут , потім знову якийсь підйом - і так регулярно .
Сільське господарство - невдячна галузь ... Нам на це треба дуже уважно дивитися ...
Puente
 
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