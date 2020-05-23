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У «Слузі Народу» розповіли,
як можна боротися з...

У «Слузі Народу» розповіли, як можна боротися з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 11:43

"Если у нас средняя пенсия 3100 грн, то соответственно каждый из работающих должен платить примерно 3100 грн, – заявила Галина Третьякова."
А если зарплата 4700?
Почему люди не способные считать, что-то там заявляют?
Человек работает платит налоги с 25 лет и до 60, итого - 35 лет.
Средняя продолжительность жизни 72 года в Украине. Человек получает пенсию 12 лет.
35 - 12 = 23, кому тогда платить 3100, если пенсионера уже 23 года как нет? Или пенсия должна быть наследуемая, сколько лет платил налоги, столько и получаешь пенсию, если не ты - тогда дети.
В итоге, каждый работающий должен платить 1000 грн, а не 3100.
egor6508
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 12:09

  egor6508 написав:"Если у нас средняя пенсия 3100 грн, то соответственно каждый из работающих должен платить примерно 3100 грн, – заявила Галина Третьякова."
А если зарплата 4700?
Почему люди не способные считать, что-то там заявляют?
Человек работает платит налоги с 25 лет и до 60, итого - 35 лет.
Средняя продолжительность жизни 72 года в Украине. Человек получает пенсию 12 лет.
35 - 12 = 23, кому тогда платить 3100, если пенсионера уже 23 года как нет? Или пенсия должна быть наследуемая, сколько лет платил налоги, столько и получаешь пенсию, если не ты - тогда дети.
В итоге, каждый работающий должен платить 1000 грн, а не 3100.

Хороший вопрос. Так же интересно, почему что-то там заявляют люди способные _только_ считать?..
В Украине солидарная система. Т.е. человек 35 лет платит на содержание имеющихся пенсионеров. Т.е. нет никаких "35 - 12".
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 12:35

Что вы взялись, за этих несчастных пенсионеров,за себя берите, вы не считаете, сколько вы получаете, мы доживает , сколько нам осталось, дети сами не могут концы с концами соединить, мы не можем им помочь, они тоже не могут нам помочь, у них дети, депутаты ,вы живёте не в том мире, опуститесь на землю!!!!!!!!!
aa6520914
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 12:57

В первую очередь нужно пересчитать пенсионеров. Затем порезать пенсии высокопоставленным чиновникам (включая депутатов). А у них пенсии - огого!!!
Галина441
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 13:11

  Галина441 написав:В первую очередь нужно пересчитать пенсионеров. Затем порезать пенсии высокопоставленным чиновникам (включая депутатов). А у них пенсии - огого!!!

Пробовали. С удивлением выяснили, что "обычных" пенсионеров еще более "огого" -- и если "все" поделить на "всех" -- прибавка получается что-то около чашки кофе в месяц.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 13:27

  _hunter написав:
  Галина441 написав:В первую очередь нужно пересчитать пенсионеров. Затем порезать пенсии высокопоставленным чиновникам (включая депутатов). А у них пенсии - огого!!!

Пробовали. С удивлением выяснили, что "обычных" пенсионеров еще более "огого" -- и если "все" поделить на "всех" -- прибавка получается что-то около чашки кофе в месяц.

А кто пробовал,те кто такие пенсии получать собирается? :D
limo
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 15:48

Re: У «Слузі Народу» розповіли, як можна боротися з...

  Puente написав:Це взагалі чий ресурс - хтось знає ?

- https://www.facebook.com/pg/slovoidilo. ... e_internal
- https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 0%BB%D0%BE
- https://edr.dominus.kiev.ua/catalog/37814469#table
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 16:09

Украине давно надо взять на вооружение азиатский подход - каждый о себе забоится в пределах свой семьи: хочешь вкладывай деньги в детей, хочешь в недвигу, бизнес и т.д, хочешь живи ярко, а как не можешь зарабатывать покончи жизнь самоубийством.
Наше же государство плодит кучу тунеядцев, которые стараются высосать все соки с тех то действительно работает. И тот кто батрачил всю жизнь хорошо если до 60 доживет, а бездельник и до 100 дотянет.
ssnet
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