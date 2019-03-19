Finance.ua: Лучшие карты для оплаты коммуналки

Додано: Пон 29 чер, 2020 13:40

Shaman написав: clientage написав: Shaman написав: конкретно по Харькову - источники очень разные.

в Альфе могу заплатить только газ и э/э конкретно по Харькову - источники очень разные.в Альфе могу заплатить только газ и э/э

А в Моно? А в Моно?



попробую, отпишусь

точнее, если открываю сейчас, то тоже газ и э/э - надо потренироваться подтянуть попробую, отпишусьточнее, если открываю сейчас, то тоже газ и э/э - надо потренироваться подтянуть

потренировался:)в итоге Моно по Харькову - подтянуло почти все, кроме теплоэнерго, даже такую экзотику, как вывоз мусора. Небольшой минус - надо указывать номер особового рахунку - не все утруждают себя рассылкой квитанций, поэтому некоторые номера пришлось поискать. в некоторых банках номер подтягивают сразу по адресу.в итоге - оплата без комиссий, в Привате по 1 грн.Приват - самый удобный, но есть небольшие комиссииМоно - нет самого крупного - теплоэнерго, но зато без комиссийУкрсиб - надо еще разобраться - вроде много есть, но надо вводить номера счетовАльфа - сегодня вообще не нашел ничего для харькова в ИБ, в МАБ вижу э/э и газ(((