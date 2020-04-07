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В Раді озвучили деталі
масштабної пенсійної реформи в...

В Раді озвучили деталі масштабної пенсійної реформи в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 21:38

В Раді озвучили деталі масштабної пенсійної реформи в...

Пропонуємо до обговорення:
Накопичувальна пенсійна система може бути запроваджена в Україні в 2021 році.

Дивися повний текст В Раді озвучили деталі масштабної пенсійної реформи в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 21:38

Накопительная система это хорошо, справедливо - человек с заработанного откладывает 1% (или сколько захочет) себе на лично свою пенсию... НО! Зачем в этой схеме посредник (казначей, банк, фонд) ?
Honey
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 21:54

Honey
Як для чого щоб все потім було успішно спізд...не, це ж Україна. А потім Вам казочку розкажуть- ну ми хотіли як краще, але тримайте дирку від бублика. Треба бути повним дебілом що від своїх грошей відраховувати у якісь державні фонди.
Українець
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 23:13

  Honey написав:Накопительная система это хорошо, справедливо - человек с заработанного откладывает 1% (или сколько захочет) себе на лично свою пенсию... НО! Зачем в этой схеме посредник (казначей, банк, фонд) ?

Что бы перейти к системе когда государство обеспечивает только минимальную пенсию, казначейство - прибавку которую собирали с приведением платежей к уровню инфляции за эти годы. Идея: государство получает длинные деньги на гос.проекты, если всё правильно организуют, то будете новыми немцами на пенсии и перестанете жаловаться, что всю жизнь работал на дядю в конверте и теперь никому не нужен на старости ;)
Надо уходить помаленьку от солидарной, не тянут уже лет 10 как работающие пенсионеров...
stm
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