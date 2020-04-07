В Раді озвучили деталі масштабної пенсійної реформи в...

Додано: Чет 28 тра, 2020 12:22

Можно представить ситуацию. 1995 год - успешный молодой человек 30 лет. работает в фирме, которая что-нибудь импортирует в Украину. Например электротехнику и компьютеры. Зарабатывает официально!!! 200-300 долларов в месяц (отличная зарплата на то время). В гривнах у него выходит -300*1,8=540 грн. И вот ежемесячно он откладывает в негосударственный ПФ 3% от ЗП - 300*3%*=9*1,8=16 грн. В год = 9*12= 108*1,8=195 грн. Допустим частный ПФ не связан с каким-нибудь банком Украина, Надра или Родовид. А относится к какой-нибудь большой страховой группе, типа АЛИКО. начисляет 10% в год на остаток. С учетом процентов в год выходит около 205 грн. К 1998 году он аккумулировал уже около 650 грн или 360 долларов США. И тут бабах!!! Девальвация!!!и к концу 1998 года его 650 грн превращаются в 185 долларов. А к декабрю 1999, когда накоплено уже 900 грн, сумма остатков на пенсионном счете = 900/5,15 = 175 долларов.

И так еще 2 раза в 2008 году, а потом в 2014 году. К 2020 году, когда чуваку уже 55 лет. Здоровье уже не ахти. Некоторые одногодки уже на небе. До пенсии еще 5 лет. А на пенсионном счету, дай Бог, тысяч 300-400 грн. Впереди еще непонятно сколько девальваций и пенсионных реформ с увеличение пенсионного возраста. Пусть дотянет сумма на счету к 2025 году до 500 тыс. грн. И допустим курс продержится на отметке 27. Сколько ему будут выплачивать в месяц??? Предположим разделят этот объем на 15 лет. То в год выйдет около 33 000 грн. А в месяц - 2700. То есть 100 долларов)))) А еще непонятно, что понавыдумывают законодатели. Типа Налогообложение процентов в частных ПФ или даже выплат. Или отказ вообще от госвыплат пенсионерам, которые имеют выплаты из частных ПФ.

Та и я молчу о жизнеспособности фонда. Скорей всего он инвестировал бы деньги диверсифецированно в депозиты банков (опять вспоминаем банк Украина, Надра, Укрпромбанк, Родовид и тд.), в фонды финансирования строительства (Элита центр, Укрбуд, Войцехоский), облигации предприятий (Автоинвестрой, Пузата хата, Ситиком). даже при наличии богатой материнской структуры, скорей всего ПФ показывал бы убытки, а то и банкротство.

Вот такая вот она украинская пенсия)))