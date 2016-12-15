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Пенсії в Україні
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Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
Додано: Чет 26 гру, 2024 15:50
pesikot написав:
І до чого тут 2020 рік ?
Коли ти сам кажешь про 2000 рік
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pesikot написав:
І навіщо подавати пенсіонеру дані про зарплату до 2020 року, якщо з 1998 року такі дані ж в ПФУ
Добре, врахують ці дані, треба буде подавати дані про зарплату до 1998 року, щоб нарахували бали..
Приклад: в стаж враховано 5 років навчання до 2000 року. Тим, хто вийде на пенсію до 30.06.2025, за ці 5 років нарахують 600*індивідуальний коєфіцієнт балів, а тим, хто після - 0.
А щоб було справедливо (в порівнянні з тими, хто вийшов на пенсію до реформи), то за весь стаж до 2000 року мали б нарахувати бали за формулою кількість місяців * середній бал, нарахований після 2000 року.
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Додано: Чет 26 гру, 2024 18:36
Дюрі-бачі написав: pesikot написав:
І до чого тут 2020 рік ?
Коли ти сам кажешь про 2000 рік
Опечатка
pesikot написав:
І навіщо подавати пенсіонеру дані про зарплату до 2020 року, якщо з 1998 року такі дані ж в ПФУ
Добре, врахують ці дані, треба буде подавати дані про зарплату до 1998 року, щоб нарахували бали..
Приклад: в стаж враховано 5 років навчання до 2000 року. Тим, хто вийде на пенсію до 30.06.2025, за ці 5 років нарахують 600*індивідуальний коєфіцієнт балів, а тим, хто після - 0.
А щоб було справедливо (в порівнянні з тими, хто вийшов на пенсію до реформи), то за весь стаж до 2000 року мали б нарахувати бали за формулою кількість місяців * середній бал, нарахований після 2000 року.
Ти читати вмієшь чи ні ?
Знов приведу цитату
або в разі, якщо страховий стаж починаючи з 1 липня 2000 року становить менше 60 місяців
Не до 1 липня 2000 року, а після 1 липня 2000 року
Тому, ті хто буде виходите на пенсію після 1 липня 2025 року з повним стажем, їм врахують по формулі
Сторінка 62
7. За частину страхового стажу по 30 червня 2000 року, за періоди служби військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби),
особам начальницького і рядового складу з 1 липня 2000 року по 31 грудня 2006
року, а також за деякі інші періоди, за які не було передбачено обліку повного
розміру страхових внесків, та які відповідають періодам, визначеним частиною
другою статті 19 цього Закону, кількість балів за кожний такий місяць
визначається за формулою:
Б = (Зп : Зс) х 10, де:
Б – кількість балів за відповідний місяць страхового стажу;
Зп – сума заробітної плати (доходу) особи, з якої сплачено страхові внески;
Зс - середня заробітна плата (дохід) в Україні, з якої сплачено страхові
внески, за місяць страхового стажу особи.
Порядок визначення періодів, за які не було передбачено обліку повного
розміру страхових внесків, та за які проводиться обчислення суми балів особи
виходячи із заробітної плати, визначається Кабінетом Міністрів України.
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Додано: Чет 26 гру, 2024 18:43
Дюрі-бачі
Вчишь, вчишь вас, неофітів, зраді.
А ви нічому не вчитесь )
Насправді, з реформою є 2 великі проблема
1) Складність розрахунку балів
2) Найважливіша.
А чого це, при рахуванні суми за один бал, сума середної ЗП зменьшується на суму податків.
ЄСВ сплачується з нарахованої ЗП, до податків
А сума балу з ЗП після податків. Різниця 23.5% як не як
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Додано: Чет 26 гру, 2024 19:13
Дюрі-бачі написав:
Приклад: в стаж враховано 5 років навчання до 2000 року. Тим, хто вийде на пенсію до 30.06.2025, за ці 5 років нарахують 600*індивідуальний коєфіцієнт балів, а тим, хто після - 0.
.
На сьогодні, ніяких балів за навчання не нараховують, і взагалі для правильного розрахунку середньо-місячної коефіцієнту можна лише використати доходи з 2000 року. Просто 5 років навчання ідуть у повний стаж, який є множником у формулі. Іншими словами, неявно дійсно робиться припущення, що середній бал до 2000 року дорівнює середньому балу після ) І якщо пенсіонеру вигідно згадати що було раніше, то він може обрати будь-який 5 річний період до 2000, щоб включити у розрахунок. Наприклад у мене це призведе до зниження коефіцієнтів, тобто робити це не вигідно.
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Додано: Чет 26 гру, 2024 19:29
pesikot написав:
Ти читати вмієшь чи ні ?
pesikot написав:
Знов приведу цитату За бажанням особи АБО
в разі, якщо страховий стаж починаючи з 1 липня 2000 року становить менше 60 місяців...
Читаємо разом ще раз
За частину страхового стажу по 30 червня 2000 року, ... кількість балів за кожний такий місяць визначається за формулою:
Б = (Зп : Зс) х 10, де:
Зп – сума заробітної плати (доходу) особи, з якої сплачено страхові внески ;
Зс - середня заробітна плата (дохід) в Україні, з якої сплачено страхові
внески, за місяць страхового стажу особи.
А тепер поясніть:
1. Як треба було платити страхові внески до 2000 року?
2. Звідки Пенсійний фонд дізнається скільки особа, що виходить на пенсію, заплатила совку страхових внесків в 1980-х, чи Україні в 1990-х якщо не принести їм зарплатну відомість?
3. Скільки балів нарахують за період навчання в університеті?
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