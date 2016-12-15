Додано: Нед 29 гру, 2024 17:14

Продовжимо ... Бали до 1998 року



Що бали, що середня ЗП, що нарахована ЗП до 1998 року мають дуже примарне значення.

Статистика така собі, дуже приблизна.

1991-1996 роки - можлива робота неповний робочий день, вимушені відпустки за свій рахунок і купа інших негараздів



Тому тут проблема не в реформі, ні в балах, а, взагалі, як враховувати період 1991-1998 року в нарахувані пенсії

Ця проблема є і зараз



Стосовно балів, варіантів небагато

1) або всім однаково нарахувати балів. На період офіційного працевлаштування - стільки-то, на період навчання - стільки-то



2) або розрахувати кількість балів за місяць, станом на 1 липня 2000, как пропонує Дюрі-Бачі і поширити на період до 1 липня 2000 року



Обидва варіанти - хрінові



Перший варіант - уравніловка

Другий варіант - якщо в 2000 році стало фінансово краще у конкретній особі то норм.

А якщо, тимчасово, було фінансово погано в 2000 році, а до того було значно краще. То чому це поширювати на період назад